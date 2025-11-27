頒發創業楷模獎及相扶獎 卓揆肯定得獎者延伸國家產業力量

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（28）日出席「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮，肯定獲獎楷模令人感佩的成就；卓揆表示，在「全國創新創業總會」歷屆總會長帶領下，迄今已選拔超過750位創業楷模，展現跨世代、跨領域及跨國界的「臺灣精神」，成為國家產業力量的延伸。

由經濟部、僑務委員會及經濟部中小及新創企業署共同指導，全國創新創業總會主辦的「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮，今日在臺北圓山飯店隆重舉行。典禮匯聚國內外創業卓越代表，國內評選出12位創業楷模，海外則有7位傑出創業家脫穎而出。

卓揆指出，他深知產業界仍在等待臺美關稅談判結果儘早落定，以便進行各項調適、轉型與發展，而我方談判團隊正以有別於他國的「臺灣模式」與美交涉，同時秉持「堅持國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全」原則，期由臺灣產業自主性赴美投資，政府提供金融保證，並在臺美雙方以政府對政府（G2G）的形式下，由美方提供相關行政協助與優惠，以利我國業者在美設立服務園區時，取得土地與各種行政作業的優惠與便利，進而將臺灣力量擴張出去，並服務我國在美投資的廠商。

卓揆說，經濟部是支持國內產業最重要的力量之一，尤其930億元的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性強化韌性特別預算》，經濟部即占460億元規模，可以讓產業在後關稅時代無後顧之憂，獲得最即時的協助。政府絕不會讓產業界在這般國際變局中孤軍奮鬥，一定會與大家站在一起，並用最大的力道支持產業。

卓揆也提到，總統賴清德日前召開「守護民主臺灣國安行動方案」記者會時，也公布《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案相關規劃，並提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。政府期待國防軍工產業能成為高科技產業之外，另一股新興產業力量，尤其根據外國各項評比顯示，臺灣具有高科技產業優勢基礎、廣大勤勞與高效率之勞工與勞動能力，以及完善社會制度，因此被視為全球能夠全速發展國防軍工產業的翹楚。

卓揆強調，在中共對外擴張的勢力之下，非紅供應鏈、民主供應鏈已成為全世界潮流，臺灣在此浪頭上，有雄厚高科技實力、廣大勞動力，以及堅實社會制度作為基礎，一定可以在民主供應鏈上占有一席地位。同時，全力發展國防軍工產業，也與國內各產業息息相關，可望成為未來產業界加碼投資臺灣最好的指標，政府也會持續促進臺灣資本市場更健全、更國際化、更自由化、更進步化。

