頒發劉金獅褒揚令 賴清德：我們這一代必須更加團結

賴清德總統今出席劉金獅追思告別禮拜，問候施明德前妻愛琳達。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席劉金獅追思告別禮拜並頒發褒揚令。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席劉金獅追思告別禮拜。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席劉金獅追思告別禮拜，邱義仁也出席。（曾薏蘋攝）

賴清德總統31日頒贈台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅褒揚令，他在致詞時指出，「過去這一代人，對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，我們這代人必須更加團結，因為我們面對的是，境外敵對勢力要併吞台灣。」

賴清德今出席劉金獅追思告別禮拜，民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長邱義仁、施明德前妻愛琳達、前立委林重謨、民進黨立委李坤城等人出席。

賴清德致詞時指出，今天他懷抱不捨的心情，參加一生為台灣民主奮鬥，同時也是主內劉金獅追思告別禮拜。

廣告 廣告

他說，劉金獅出生在台灣民主聖地宜蘭蘇澳，親身見證228事件的恐怖，12歲時與父親在基隆，親眼看到陳儀部隊槍殺無辜市民，從此心中認為，台灣應該要自己當家作主。

賴清德說，1962年因為有人檢舉劉金獅是台灣獨立組織「興台會」的會員，因此坐過國民黨的黑牢，前後有10年之久。劉金獅雖然遭受過苦難，也忍受過折磨，但為台灣奮鬥的理念，從未改變過，不論參加民主運動或在街頭奔走，一生都是為了台灣的民主、自由與人權在奮鬥。同時內心充滿對這塊土地的愛，以及對受難者的關心。

賴清德指出，劉金獅出獄後，也與所有受難者前輩，共同成立台灣第一個政治受難者聯誼總會，也創立台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會，站在第一線，幫忙生活艱苦的受難者，十分令人敬佩。

賴清德說，劉金獅雖然已經離我們而去，但所打下「民主台灣」的基礎，會永世留存。大家也必須繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚。

他說，「過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，我們這代人必須更加團結，因為我們面對的是，境外敵對勢力要併吞台灣」。希望劉金獅精神不死、力量使大家更加團結，讓台灣更安全，民主更加永固。

他說，他要以總統的身分，代表國家與人民，頒發褒揚令，表彰劉金獅對國家民主自由的貢獻。劉金獅的一生，就如同聖經提摩太後書第四章七至八節所言：「那美好的仗已經打過，當跑的道路已經跑盡，當守的道，已經守住」。願劉金獅安息主懷。

【看原文連結】