頒發國家人才發展獎 卓揆勉企業投入國家建設行列

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（4）日出席「2025國家人才發展獎頒獎典禮」時表示，國家在轉型過程當中，更需要向上發展的力道，感謝在場企業界為人才培育、企業創新、產業升級、環境永續共存、國家競爭力提升的努力與付出；今日獲獎不僅彰顯得獎者的企業精神，也立下一個新的里程碑，期勉以此鼓勵更多企業和國人投入國家建設的行列。

卓揆指出，「國家需要人才，人才建設國家」，國家在各項發展過程中，皆需要各行各業、不同領域的人力與人才投入。勞動部自2015年設立「國家人才發展獎」以來，以綜觀整體人力資源發展績效及接軌國際人力資源為目標，並以「人才發展體系運作」、「人才發展績效連結」、「人才發展創新性及效益擴散」及「人才發展永續性及多元性」為評選指標，透過評審委員嚴謹且專業的評審，於今年選拔出16個得獎單位，他要感謝所有評審委員的辛勞。

卓揆強調，人才是國家的根本，政府要做的就是培訓好人才、善用好人才，也留住好人才，因此正全力推動「國家人才競爭力躍升方案」，希望涵蓋AI人工智慧、淨零與數位轉型等跨領域、跨科技面向，協助產業全面發展及培訓各種人才，並發揮「學用接軌」的精神，提升專業人才進入職場的即戰力。

卓揆提到，鑑於世界各國都在爭相爭取人才，政府亦積極推動「全球攬才」策略，延攬國際專業人才及留用境外學生、僑外生，對於國內產業人力的補充，確實發揮極大效果。同時，勞動部近期提出「跨國勞動力精進方案」，以「提升本國人就業機會及薪資」作為條件，引進適當員額的外籍技術人員協助本國企業，並成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募事宜。