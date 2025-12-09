頒發晉齡黨員獎狀 國民黨新竹縣黨部致敬鄭煥松老師

縣黨部主委陳見賢向黨齡高達 70 年的芎林鄉鄭煥松老師致敬。





中國國民黨新竹縣黨部9日前往芎林鄉舉辦晉齡黨員表揚活動，由縣黨部主委陳見賢親自頒發獎狀，向黨齡高達 70 年的芎林鄉鄭煥松老師致敬。陳見賢主委指出，本次晉齡黨員表揚活動，是對長期奉獻的黨員致上敬意，也展現黨部扎根地方、凝聚向心的決心。

陳見賢主委表示，92歲的鄭煥松老師，出身務農家庭，年輕時除務農外，亦在大華科技大學（現敏實科大）兼任工藝教師，指導學生種植蔬菜、花卉，並以修補舊桌椅、製作工藝品的方式，推動惜物精神與創意教育。鄭老師更擅長人物素描，筆下人物生動傳神，多次替政要繪畫，深獲肯定。

鄭煥松老師一生奉獻地方，75 歲自學校退休後，仍持續於芎林鄉文林閣文昌廟服務，直至 90 歲方正式退下職務。即使退休至今，仍保持每日運動、風雨無阻，身體相當硬朗。鄭老師育有五位女兒，其中女婿邱坤桶曾任兩屆寶山鄉長，現為新竹縣議員，家族長年深度參與地方公共事務。

邱坤桶議員表示，鄭老師是他的岳父，更是黨的精神典範，也是地方的重要力量。他強調，新竹縣黨部會延續前輩精神，深化與基層的連結，持續推動年輕黨員培力、組織再造與地方服務工作，讓黨務發展更具活力。

陳星宏議員表示，身為黨的一份子，鄭煥松老師對國家的忠貞、對黨務的忠誠、對人民的服務精神，都是所有年輕世代最值得學習的榜樣，也提醒我們這一代要勇於承擔，讓服務社會的價值能夠在基層扎根。



