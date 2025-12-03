頒發模範公務員 卓榮泰：面面俱到照顧軍公教

（中央社記者賴于榛台北3日電）民國114年行政院模範公務人員名單出爐，行政院長卓榮泰出席頒獎典禮時指出，公務員服務人民，政府則要照顧公務員，照顧將會面面俱到、循序漸進，而非違背國家財政重大的規劃，去做那些形成不公平的調整。

今年度模範公務人員計有36人獲選，表現領域觸及創新經濟、健康促進、世代照顧、永續發展、社會韌性、地方基礎建設、將AI科技導入公共服務等。

人事總處今天在公務人力發展學院舉行頒獎典禮，包含行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆、退輔會主委嚴德發、行政院人事總處人事長蘇俊榮等人出席。

卓榮泰致詞時指出，每一個公務員都是模範，今天的得獎者則是模範中的典範，更應該做福國利民的工作，把服務民眾當作志業，而非事業而已，他也該向得獎者學習。

他說，很欣慰今年的得獎者已經把AI科技導入到公共服務領域，包含交通部公路局高雄市區監理所科長陳堂昇，首創9項國家專利，推動AI智慧監理、守護道安；以及台北市政府工務局新建工程處總工程司吳再欽，推動視覺化平台管理道路設施，導入數位技術及AI判斷，建構安全、安心又無礙的人行環境。

卓榮泰說，內政部警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心隊長洪丞奇，首創加密貨幣查扣典範，透過高科技，查扣1000萬顆泰達幣（約新台幣3億元）；而數發部產業署組長林青嶔，增修打詐新四法，以數位科技阻詐騙助產業；以及嘉義縣政府農業處專員林宛嬋，將農產透過創新行銷跟品牌升級加惠農民，把傳統的農業變成智慧精緻農業，非常值得學習。

他也點名台中榮總院長傅雲慶，將醫學加上智慧科技與努力，免除病童心臟開刀之苦、加上科技；以及駐瓜地馬拉共和國大使館一等秘書周怡靖，在台灣國際處境困難時刻，持續堅守崗位。

另外，卓榮泰說，今年得獎者也包含金管會副主委莊琇媛以及海委會副主委張忠龍，卓榮泰指出，2位副主委除做好個人工作，還率領人員、領導單位服務更多民眾，以及國發會國土區域離島發展處長黃文彥工作跟國家也密不可分。

卓榮泰表示，今年獲獎的行政院主計總處公務預算處主計官兼處長許永議非常辛苦，今年除編列今年度中央政府追加預算，還編列了中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算、中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算、中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算等，且雖然預算數字複雜，但許永議的結論都是清楚而明白。

卓榮泰強調，人民由公務員服務，但公務員該由政府照顧，過去多年來，政府持續提高公務員薪資福利待遇，透過循序漸進、面面俱到的方式照顧軍公教，像是近年軍公教調薪合計達到11.4%、醫事人員專業加給提高、警消海巡空勤移民跟航空人員危險加給增加、實質增加工程人員工程獎金、專業獎金、留任獎金等，也給予獸醫師、獸醫佐不開業獎金，此外並擴大健檢補助、新增身心調適假；另外，光是軍人調薪今年就增加新台幣171億元用於各種加給。

他強調，政府都看到也都做到，只是不能跳躍性照顧，違背國家財政重大的規劃，去做那些不公平的調整，沒有人可以說政府不照顧軍公教。（編輯：蘇志宗）1141203