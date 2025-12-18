頒發行政院傑出科技貢獻獎 卓揆期許用科技帶動創新

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（18）日頒發行政院傑出科技貢獻獎時表示，高科技領域是國家的護國神山、農業是國家的根本、教育培育的優質人才是國家的寶，3位得獎者為國家做出極大貢獻；也代表政府向3位得獎者、研發（究）團隊及默默支持的家人們致敬，並期許未來能夠持續跨域學習，讓臺灣優質人才投入不同領域學習相關知識。

卓揆今日在行政院大禮堂出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，表彰3位得獎者米玉傑博士、林納生特聘研究員及周倩教授分別在尖端先進製程研發、臺灣農業病毒研究及學術倫理推廣上的卓越貢獻。

卓揆指出，行政院已提出「AI新十大建設」計畫，終極目標就是要打造「全民智慧生活圈」，讓國人不論進入到公、私領域，皆能享受高科技AI服務，使臺灣不再僅是硬體製造的科技島，而是百工百業智慧運用的「全民智慧生活圈」。另外，過去兩個月來，臺灣農業遭受很大衝擊與損失，不論是颱風、堰塞湖溢流、非洲豬瘟或市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼等。對此，農業部積極協助農民及團體度過天災困難，也持續推動農業改良，朝更智慧化、精緻化及科技化方向前進。

卓揆強調，面對極端氣候及地緣政治衝擊，政府持續協助產業推動數位及淨零雙軸轉型，過程中需要投入更多人才、研究及科技輔助，也需要政府投入龐大預算協助。而明年度中央政府總預算案，在「五大信賴產業」及「AI新十大建設」部分，分別編列287億元、311億元，希望能夠藉此引進更多人才和千億資金，協助臺灣各縣市均衡發展，並打造臺灣成為真正的智慧科技島。

