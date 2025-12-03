頒發雲林縣公私立幼兒園鼓勵親師「生育獎勵」 張麗善籲幸福生寶

▲頒發雲林縣公私立幼兒園鼓勵親師「生育獎勵」，張麗善縣長籲幸福生寶，首選雲林。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】因應少子女化並呼應行政院「生生不息」育人政策，雲林縣配合中央推動少子女化對策計畫及「雲林萬寶龍生育營養禮金補助計畫」，特別規劃公私立幼兒園鼓勵親師「生育獎勵」計畫，以實際獎勵行動，支持青年在地成家、生育與養育子女。

雲林縣政府今（3）日上午於縣府親民大廳舉辦「雲林縣公私立幼兒園鼓勵親師『生育獎勵』計畫頒獎記者會」，由張麗善縣長親自頒獎向積極響應政策的公私立幼兒園、教職員與家長表達肯定與感謝，現場氣氛溫馨熱烈。

張麗善縣長表示，雲林縣從去年推動「2年6億催生增產-雲林萬寶龍」，今年8月就已達標喜迎第1萬名龍寶寶，截至11月底雲林縣共迎來1萬1067名萬寶龍寶寶，計畫可說非常成功。

據統計，夫妻婚後生第1胎比率約58%、第2胎38%，意願生至第3胎比率只有8.9%，第四胎更只剩不到3%，依此情況人口數只會越來越低。為促進生育率，雲林縣除提高生育補助外，也鼓勵幼兒園協助將政策推廣，透過生育獎勵，鼓勵幼兒園家長能夠勇於再生第2胎、第3胎、第4胎，張麗善縣長強調，雲林縣政府會是所有家庭最堅強後盾，歡迎更多年輕家庭把「幸福人生」從雲林開始。

雲林縣公私立幼兒園鼓勵親師『生育獎勵』計畫，以園所為參加單位，凡就讀園內幼兒之母親或園所教職員於計畫期程內生產者，園所即可依新生兒人數及胎次累計分數，第3胎以上加倍計算；再以新生兒分數除以園所實際招收學童數，換算成新生兒百分率作為評比依據，獎金自10萬元至50萬元不等，鼓勵各園所共同營造友善生育氛圍。

為期兩年雲林縣公私立幼兒園鼓勵親師『生育獎勵』計畫，113學年度第一期程競賽結果，共有10所園所脫穎而出，獲頒獎勵金。私立福智幼兒園以最高新生兒百分率獲得第1名，獎勵金50萬元；第2名為乖乖幼兒園40萬元，第3名為兒皇宮幼兒園30萬元；第4至第6名分別為聖文、綠野仙棕及宏祐幼兒園，各獲20萬元；第7至第9名為丹迪、亞歷山大及童心幼兒園，各獲10萬元；公立大埤鄉立幼兒園則榮獲第10名，獲10萬元獎勵金。

張縣長特別說明，公立幼兒園獎勵金全數用於園所教學與設備規劃；私立幼兒園則有一半經費投入教學設施設備，另一半由期程內參與此競賽的教職員及家長均分共享，讓獎勵不僅回饋孩子的學習環境，也實質肯定家長與教職員為提升生育率所付出的努力。

教育處長邱孝文指出，為提供因萬寶龍計畫而增加的孩子充分就學機會，減輕家長負擔，教育處持續鼓勵各公私立幼兒園加開幼幼班，讓學習環境能夠配合得上，使家長無後顧之憂，同時也會因應出生人口數彈性調整班級數，請家長安心放心生育，雲林縣教育環境絕對沒有問題。

社會處副處長陳怡君也表示，雲林萬寶龍計畫於今年達標，社會處相繼推出「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」、「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」兩項托育協助措施，在「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」，雲林縣166位有證照尚未進入職場保母目前已經找回14位參與；透過「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」也已成功媒合了160多組。另在托嬰中心部分，雲林縣目前有8家公共托育中心，包括公共家園、公托家園以及私立托嬰中心，完全整備後約有800個收托名額，以因應萬寶龍寶寶後續托顧，減輕家長負擔。

社團法人雲林縣幼兒教育發展協會理事長曾素端指出，雲林縣政府萬寶龍催生計畫全國首創成效非常好，隨著萬寶龍寶寶們明年將滿2歲，雲林幼教界也做好準備迎接萬寶龍寶寶們。

張縣長最後再次感謝每一位選擇在雲林生孩子、養孩子的家長，以及長期守護幼兒的教保夥伴，縣府會持續透過提供公共化與準公共服務、育兒津貼及各項生育補助，打造更友善的育兒城市。