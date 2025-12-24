頒發體育運動精英獎 卓揆：政策與預算全方位支持選手

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（24）日出席「114年體育運動精英獎頒獎典禮」指出，體育運動是促進國人健康、國家團結的核心力量，政府已正式成立「運動部」，並由金牌選手李洋出任首任部長，將從政策與預算全方位支持選手，並積極備戰2026年世界棒球經典賽與名古屋亞運等重要國際賽事，讓世界再度看見臺灣。

卓揆提到，過去在缺乏精密科技設備的年代，運動教練及老師們憑藉細心觀察與專業指導，陪伴及照顧運動員成長，我們永遠不會忘記為國家奠下良好基礎的每一位先進；而如今「運動科學」也成為選手們爭取佳績的關鍵。運動部長李洋在立法院面對立委詢問：「將來在經典賽如何面對大谷翔平？」，也沉著冷靜回覆：「我們有運科中心」。因此，政府會持續運用各種運動科學輔助，在保護選手安全的同時，更協助創造新的佳績。

廣告 廣告

卓揆也盛讚在2024年第3屆世界12強棒球賽榮獲冠軍的中華代表隊，包括28位場上選手，以及20多位幕後後勤團隊，在中華職棒大聯盟會長蔡其昌立委領隊，以及曾豪駒總教練指導下，陳傑憲隊長帶領28位臺灣英雄衝鋒陷陣，不斷推進壘包搶分，每一場比賽中的每一支全壘打、每一次三振，以及總決賽9局下半以迅雷不及掩耳的再見雙殺作收，都深深烙印在國人的記憶之中，也讓明年3月參與世界棒球經典賽（WBC）的其他國家，將臺灣視為最強的假想敵，激發了我們自我提升的鬥志，希望為國家及人民再度爭取最高榮譽，再創英勇事蹟。

卓揆表示，展望明年，除了世界棒球經典賽之外，還有名古屋亞運等重要國際賽事，相信我國運動選手在教練悉心指導下，會讓臺灣在世界競技場上再度被看見。在各界殷殷期盼下，運動部已正式掛牌成立，由李洋領軍，相信將能擦亮國家運動部的金字招牌；未來運動部也將從政策、預算等各方面，全力支持國家運動選手，為選手提供優質的訓練設備及訓練環境，期待2026年是屬於一個讓臺灣能夠榮耀自信、國富民強的一年。

行政院長卓榮泰今日出席「114年體育運動精英獎頒獎典禮」，強調政府已正式成立「運動部」，將從政策與預算全方位支持選手。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今日出席「114年體育運動精英獎頒獎典禮」，強調政府已正式成立「運動部」，將從政策與預算全方位支持選手。（行政院提供）