頒蔡正元「實踐一等獎章」 鄭麗文：政黨輪替才能讓司法回正軌

照片來源：國民黨

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨中央評議委員蔡正元因「三中案」判刑3年6個月定讞，近期將入獄服刑。黨主席鄭麗文今（7）日於中常會上，頒發「實踐一等獎章與證書」予蔡正元。獲獎的蔡正元形容「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」，並指出只剩下一個人生最後期待，就是希望有生之年，能看到國民黨再次執政，拯救台灣免於「烏克蘭化」的危機。

鄭麗文感謝蔡正元對國家與對黨的奉獻，並表達欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心予勇氣；期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道，並記得「蔡正元同志是帶著勳章入獄」，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，一定會堅定地走下去。

蔡正元感謝鄭主席，也表示深感榮幸，他指出，盼能看到國民黨在鄭麗文與黨中央同志領導之下，再次執政。他強調，再次執政不是為了獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於「烏克蘭化」的危機；如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭，因此國民黨執政是挽救台灣人民、挽救台灣命運唯一的出路與方法。

照片來源：國民黨

蔡正元懇請所有支持國民黨者，要努力團結民眾黨以及所有在野力量，爭取所有的中間選民，共同來完成再次執政的任務。

鄭麗文發表談話時指出，蔡正元一生從政數10載。她最早認識蔡正元是在國民大會擔任國大代表時期，蔡正元不只參加了重要的修憲工程，也擔任4屆立法委員；他於立法院表現非常卓越且專業，對於重大的議題法案貢獻良多；並且對於整個國家發展與國民黨權益全心投入，絕對不會憂讒畏譏、畏首畏尾。

「蔡正元有一流的口才與論述能力，更重要的是身先士卒，勇敢地為正確的理念與國家利益衝鋒陷陣、絕不退縮。」鄭麗文提到，蔡正元不但擔任過立法委員，也曾擔任國民黨的一級主管，包括文傳會主委，對於黨的理念主張，以及來自當時執政的民進黨陳水扁政權的多種打壓，他都進行強力的攻防。

此外，鄭麗文也指出，蔡正元在國民黨最艱辛的時候擔任政策會執行長，不管是國民黨執政或在野期間，蔡正元不計較個人得失，全力以赴；尤其大選的攻防中，每次重大選戰交鋒，歷任主席、總統或市長都會請蔡正元出手，因他對於敵對政黨凌厲攻勢的防守，是國民黨望塵莫及且多所學習的對象。

鄭麗文表示，蔡正元對外正式宣佈不再參選公職之後，一言九鼎、說到做到；雖然自己沒有參選，但很多參與選舉的立委或議員都清楚，蔡從不藏私，將其畢生的人脈資源，皆無私地替國民黨參選同志奔走，尋求資源與票源。

「這種無私的奉獻與卓越的表現，惹來了執政當局對其早就心生忌憚。」鄭麗文說明，事實上政黨被輪替之後，民進黨因為陳水扁時期的重大貪腐，導致許多政治菁英官司纏身，因此民進黨也要報仇，對馬前總統、對國民黨「三中案」開始緊咬不放、窮追不捨，此過程中遭到池魚之殃的就是蔡正元。

鄭麗文進一步強調，這項訴訟與司法的糾纏延宕多年，馬前總統也備受騷擾與侮辱。過程中，蔡正元曾被檢調鎖定。當其被無理、不法地羈押期間，檢調詢問的重點都在於馬英九，而非蔡個人這樁根本「不是案子的案子」。

「司馬昭之心，路人皆知。」鄭麗文提到，蔡正元被不當羈押數月，在各種威迫利誘下，仍不改一向的硬漢精神，從不向強權低頭，也從不為了個人偏安而做不實供述，或做出任何傷害國民黨及黨內同志的行為，這一點道德勇氣與堅持，實非一般人所能及。

「這是台灣司法淪亡墮落，最不堪的時刻。」鄭麗文表示，更令人無法接受的是「三中案」最後的判決，事實證明他們翻箱倒櫃、想盡辦法要入罪於國民黨與馬前總統，最後通通徒勞無功。她質疑，不知道是不是為了洩憤？或是為了找一個替罪羔羊？更不知道是不是因為蔡正元平日的論述與分析評論過於犀利、針針見血、精闢，讓執政當局無法招架？因此粗暴地要將蔡正元定讞入罪。

鄭麗文指出，站在國民黨的立場，不會忘記蔡正元對國家與國民黨長期的奉獻付出；也永遠欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心跟勇氣。

鄭麗文表示佩服蔡正元，他不管是在從政時期、在國會，或在野時期的評論，都展現了高度的專業水準與國際視野水平，且永遠不站在一己之私或一黨之私，而是為國為民，甚至此過程中，也對國民黨有很多的鞭策與期許。

「所以，蔡正元不但是國民黨難得的人才，也是國家難得的人才，更是今天亂世當中難得一見的勇氣與良心。」鄭麗文強調，國民黨特地頒發給蔡正元最高榮譽「實踐一等獎章」，讓大家永遠知道並記得，「蔡正元是帶著勳章入獄的」，「面對來自強權的威脅與打壓以及司法淪為政權打手，我們永遠會站在公理正義的一邊。「國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，我們一定會堅定地走下去。」

鄭麗文強調，期待在蔡正元的鼓勵與支持下，一定要拿回政權，因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌，國家回到正軌，中華民國才能夠繼續成為2300萬人最佳的後盾，帶來和平、正義與繁榮。

照片來源：國民黨

【文章轉載請註明出處】