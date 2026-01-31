頒贈政治受難者劉金獅褒揚令 賴清德：面對境外勢力這代人要更團結

賴清德相信劉金獅弟兄的精神不死。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日上午前往濟南教會頒贈褒揚令予台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，表彰其對台灣民主自由的貢獻，由劉前會長之子劉建宏先生代表接受。他說，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對台灣的威脅。他相信劉金獅弟兄的精神不死，大家會更加團結，讓台灣更加安全、民主更加鞏固。

賴清德致詞時表示，今日懷抱著非常不捨的心情來參加一生為台灣民主奮鬥、同時也是主內家人的劉金獅弟兄追思禮拜。他說，劉金獅弟兄出生於台灣民主聖地—宜蘭蘇澳，在12歲時與父親親眼目睹陳儀部隊持槍射殺無辜市民，親身見證二二八事件的恐怖，從此在心中種下台灣應該要獨立自主的信念。

賴清德指出，劉金獅弟兄在1962年因被控參加台灣獨立組織「興台會」而遭到逮捕，判刑入獄10年。即使遭受苦難、忍受折磨，其為台灣奮鬥的理念從來沒有改變。他說，無論是參加民主運動或街頭連署，一生都是為了台灣的民主、自由與人權在奮鬥，也一心充滿對這片土地的愛。

賴清德提到，劉金獅弟兄出獄後，與所有受難者前輩共同成立台灣第一個「台灣政治受難者聯誼總會」，在第一線幫助受難者家庭，令人非常感動。他說，「劉金獅弟兄雖然已經離開我們，但其為民主台灣所打下的基礎會流傳永世，盼大家能繼承劉金獅弟兄的精神，繼續為台灣打拚。」

賴清德指出，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對台灣的威脅。他相信劉金獅弟兄的精神不死，大家會更加團結，讓台灣更加安全、民主更加鞏固。

賴清德頒贈褒揚令予台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，劉子劉建宏代表接受。 圖：總統府提供

賴清德表示，今天以總統的身分代表國家及人民頒發褒揚令，褒揚劉金獅先生對國家民主自由的貢獻。他說，劉金獅弟兄的一生如同《聖經‧提摩太後書》第四章七節記載的經文「那美好的仗已經打過了，當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了」，願劉金獅弟兄安息主懷，除去世間一切苦難，也願主擦去家屬的眼淚，讓大家繼續勇往直前。

賴清德褒揚令全文為：

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，敦樸簡素，剛克耿直。少歲目擊二二八事件景象，萌發自由人權思潮，矢誓深耕民主運動，投袂奮起，蓄志振拔。復悉心公眾事務，暢申制度興革，雖身陷囹圄而未改其節；繼創立台北縣政治受難者聯誼會暨台灣政治受難者聯誼總會，論辯社會公共政策，協成黨外組織建置；揭布政治受難真相，戮力名譽回復推展，殫精竭慮，堅白不懈。綜其生平，奠定台灣轉型正義根基，踐行國家永續發展願景，緒業遐舉，累世昭垂。遽聞安息主懷，軫悼良殷，應予明令褒揚，用示篤念耆宿之至意。

