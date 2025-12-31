頒「年度最佳墮落獎」給黃國昌！詹凌瑀點四事件轟「戰神活成自己最討厭模樣」：最噴飯是要發個人寫真集

今（31）日為2025年最後一天，媒體人詹凌瑀發文直言，如果要頒發一座「年度最佳墮落獎」，除了黃國昌，她想不到第二人選。詹凌瑀並指出黃國昌幾大事件，包含淪為政治狗仔、成立「凱思國際」收錢辦事、為了藍白合膝蓋軟，最噴飯的是今天說要發布寫真集，「拜託，人家消防員是『出生入死』救火，你是『出賣靈魂』玩火，這到底哪來的自信可以比？」

「2025 封關盤點：年度最墮落政治人物，非黃國昌莫屬」，詹凌瑀今日在臉書發文表示，今天是 2025 年的最後一天，回顧這一年台灣政壇的荒謬劇，如果要頒發一座「年度最佳墮落獎」，除了黃國昌，她想不到第二人選。

廣告 廣告

詹凌瑀指出，這一年，大家見證了昔日的「戰神」如何一步步活成自己曾經最討厭的模樣。

詹凌瑀指出，第一、「淪為政治狗仔，格調全無」，嘴上喊著居住正義、司法改革，私底下卻被踢爆組織狗仔隊偷拍政敵。把徵信社的手段拿來當政治攻防的武器，這不是監督，這是下流。

詹凌瑀再說，第二、「成立『凱思國際』，收錢辦事」，「凱思國際」的成立，徹底撕下了清高的假面具。一手拿著麥克風罵人，一手成立公司收錢辦事。原來所謂的揭弊，背後都有標價；原來正義的秤陀，是用金錢來衡量的。

詹凌瑀又說，第三、「為了藍白合，膝蓋軟得徹底」，為了政治紅利，跟國民黨眉來眼去早就不是新聞。從原本的誓不兩立，到現在為了藍白合甘願當小弟，昔日的骨氣在哪裡？現在的黃國昌，只剩下滿滿的算計。

「而最讓人噴飯的，是今天的壓軸笑話」，詹凌瑀笑說，黃國昌竟然說今天要發布「個人寫真集」，還大言不慚說比「新北消防猛男月曆」更有吸引力。

「拜託，人家消防員是『出生入死』救火，你是『出賣靈魂』玩火，這到底哪來的自信可以比？」詹凌瑀最後說，不過想想也對，這本寫真集絕對值得出。畢竟黃國昌在 2025 年把自己的「人格」脫得這麼乾淨、這麼赤裸，確實比猛男秀還要重口味，有人想看國昌老師的猛男寫真集嗎？

（圖片來源：新聞放鞭炮、詹凌瑀臉書）

更多放言報導

黃國昌喊「長期抗戰」卻不敢提倒閣？詹凌瑀白話文解析「佔位子鬧到2028、不要重選」：只敢罵人不敢負責

金主證實「送錢給黃國昌」！詹凌瑀指「非單純政治獻金爭議」：是精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易！諷：大聲咆哮「也蓋不住金錢流動聲」