頒10萬鎂給亞洲民主人權獎得主 韓國瑜：中華民國有責讓民主跨越疆界

賴清德總統今上午在台灣民主基金會董事長韓國瑜陪同下出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並頒獎給本屆得主「印尼法律援助與人權協會」，由該協會主席Julius Ibrani代表受獎。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台灣民主基金會今（10）日頒發第20屆亞洲民主人權獎，獲獎者為印尼法律援助與人權協會（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association, PBHI）。立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜頒發10萬美金獎助金給獲獎者，並表示，中華民國有責任，也有能力與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多的疆界。

韓國瑜致詞表示，在「全球化」倒退的時刻，看見許多社會底層的脆弱，以及未被正視的需求。他說，正因為如此，更需要透過實際的支持，讓世界認識那些龐大壓力與風險之下，仍在各個角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者，今天的典禮正是向這一群勇敢的鬥士獻上最誠摯的肯定。

韓國瑜感謝PBHI在過去30年來致力於保障弱勢的群體法律權益，推動制度的改革，並在公民社會空間被壓縮的情況之下，能夠繼續堅守基本人權。他說，透過這些被記錄下來的案例，包括任意逮捕、強迫遷離以及對生命權的侵害，看見協會在逆境之下所堅持的勇敢與信念，這樣的精神在當今這樣的一個社會更是彌足珍貴，令人感動。

韓國瑜指出，今天的表彰不僅是對其肯定，也是向所有在第一線捍衛人權的守護者與犧牲者們致上最深的敬意。他並感謝所有關心亞洲民主與人權的夥伴，在這裡表達最誠摯的謝意，謝謝其長期參與，正因為各位的投入與陪伴，台灣民主基金會才能夠在國際人權網絡之中持續前行，同時也要感謝各位的嘉賓，因為有其支持，這個獎項才能維持能見度，而且發揮影響力。

韓國瑜表示，身為台灣民主基金會的董事長，他深信自由與民主是需要被守護、被拓展以及被實踐的普世價值。他說，2024年是全球大選年，有超過70個國家舉行大選，美國智庫的自由之家 Freedom House 的2025年全球自由報告亦指出，2024年標誌著全球自由度持續衰退的第19年，要面對當前局勢的變化與挑戰，中華民國有責任，也有這個能力與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。

韓國瑜指出，未來台灣民主基金會會持續與亞洲及全球的公民社會與夥伴並肩前行，支持到最前線的行動者，讓更多需要被聽見、看見的聲音與機會得到重視，傳向世界。他並再次恭喜本屆得獎的印尼法律援助與人權協會，今天的典禮不僅在鼓勵得獎者，更在於告訴世界捍衛民主與人權的工作永遠值得被肯定、被記住、被延續。

