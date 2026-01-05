頒16 Taiwan Top表演團隊獎勵金 李遠：以後部長只能加碼，不能減少

文化部舉辦Taiwan Top之夜。吳尚軒攝



文化部今（1/5）日晚間舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，揭曉16組獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」的表演藝術團隊，並頒發總計新台幣500萬元的獎勵金。文化部長李遠強調，他對表演藝術能做的就是找預算支持，他做了以後，往後的文化部長「只能加碼，不能減少」，更宣布今年將再加碼500萬元，發給Taiwan Top團隊加碼獎勵金共1000萬元。

為建構表演藝術健全生態系，文化部透過「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」及「地方傑出團隊」三角補助計畫支持團隊，2025年並針對已獲選Taiwan Top的團隊，由國家文化藝術基金會辦理年度獎勵計畫，針對94個Taiwan Top團隊，邀集評審團透過演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察，及檢視國際鏈結、票房表現、觀眾拓展等面向綜合考量後，選出16組年度最佳團隊，頒發給總額500萬元的加碼獎勵金。

文化部今日於衛武營表演藝術中心舉辦晚會，頒發獎勵金。部長李遠表示，舞台表演迷人之處，就在於每次表演都是獨一無二，為了支持台灣表演藝術發展，他能做的就是盡量找預算，包含增加台灣品牌團隊數，以及Taiwan Top加碼補助，在他做了以後，「後面的文化部長只能繼續加碼，不能減少」，他也宣布，今年將再加碼500萬元，發給加碼獎勵金共1000萬元，同時，文化部也將辦理大型表演藝術嘉年華活動，邀請國際團隊與台灣團隊共創、共製節目，盼讓更多的團隊站上世界舞台，與國際交流。

國藝會董事長林淇瀁表示，Taiwan Top不只是榮譽象徵，也承載每一位表演藝術工作者對藝術永不妥協的執著，及追求卓越的成就，他林特別感謝評鑑委員用一整年時間走訪台灣各地，深入各個不同劇場、演出場地，透過演出評鑑、到團訪視、營運觀察，為了台灣藝文生態用盡也花費相當多的心血。

紙風車文教基金會創意顧問吳靜吉說，藉由今天Taiwan Top演藝團隊團聚的場合，來自各個不同領域的人齊聚在一起，未來可以合作、可以「Top Together」，這就是最重要的觀念，他更強調，與世界接軌不僅國際化，也要在地化，表演藝術就是台灣重要的文化外交前鋒，因此政府必須以更大的資源支持台灣表演藝術。

Taiwan Top年度最佳團隊，50萬元獎勵金部份，獲獎團隊包含：高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團4團；25萬元獎勵部份則有12組團隊，包含對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、唱歌集音樂劇場。

高雄市管樂團團長林桐毅說，藝術總監王戰最常勉勵大家「沒有最好，只有更好」，高雄市管樂團會一直持續努力；驫舞劇場藝術總監陳武康說，今年是驫舞劇場20年，將會帶著這份祝福開啟第30年，希望讓舞蹈感染更多人。

台北木偶劇團主演吳聲杰表示，團隊創辦於2010年在團長林永志的帶領下堅持傳統、帶台灣傳統藝術走出去，讓更多人看到台灣傳統藝術；河床劇團編導郭文泰表示，河床已經27年，能夠在台灣一起往前走，與很多厲害的藝術家一起創作，非常感動，「我們會一直繼續加油」。

