一頓晚餐釀大禍！遊覽車「無人駕駛」滑行失控 8輛機車慘遭殃
桃園市楊梅區文化街人22日晚間7時許，正值下班與用餐尖峰時段車往來頻繁，卻驚傳一起驚險的交通意外，1名65歲黃姓遊覽車駕駛，將車輛臨時停放在文化街190號路旁，準備下車購買晚餐，未料因一時疏忽，忘記拉起手煞車，導致遊覽車在無人駕駛的情況下緩慢滑行，最終釀成事故。
黃男事後向警方表示，當時他人已在副駕駛座準備拿錢下車，突然發現車輛開始向前滑動，等到意識到狀況、想回到駕駛座踩煞車時，已經來不及，失控的遊覽車一路滑向路中央，甚至跨越至對向車道，沿途讓周邊汽機車駕駛嚇得紛紛閃避，場面相當驚險。
最終，遊覽車直接撞進對面店家的騎樓，造成停放在騎樓前的8輛機車嚴重受損，所幸事故並未造成人員傷亡，未釀成更大的悲劇，警方獲報後迅速趕抵現場，進行交通疏導並協助處理善後，經酒測檢查，黃姓駕駛酒測值為0，排除酒駕因素。
警方指出，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，並呼籲所有駕駛人，即便只是短暫停車，也務必確實拉起手煞車、確認車輛安全，避免因一時疏忽，造成無法挽回的損失。
