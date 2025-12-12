頓頓吃大力丸？范曾近90歲生子 網酸：不做親子鑑定嗎

87歲知名書畫家范曾再拋勁爆新聞，跟37歲徐萌的兒子已出生數月。消息一出，坊間迅速點燃了熱議——在人們的世俗經驗裡，87歲的老爺子應該已沒有了生育能力，37歲的青壯女子則應該有著勃勃生機。有網民質疑，不做親子鑑定嗎？

網民議論紛紛，「近90歲了就是頓頓吃大力丸都不可能生得出兒子」、「范曾年紀大了，生孩子確實不太現實」、「都這麼大年紀了，還搞這些事情，挺讓人費解的」、「他身體真的沒問題嗎？我看網上議論紛紛」、「家裏關系這麼複雜，突然得子，讓人怎麼信？」、「范曾這操作太反常了，是不是有什麼隱情？」、「我咋感覺這事有點不對勁，87歲還生孩子，真能行？」、「我咋感覺這事有點太突然了，87歲還生孩子，身體真沒問題？」、「這事背後怕是還有更多故事，但願一切順利」、「希望他能好好照顧家人，別再鬧出什麽糾紛」。

廣告 廣告

作為著名書畫家，范曾的動態備受關注。他的作品曾拍出數百萬高價，數十年間捐贈的書畫價值高達人民幣60多億元（約8.5億美元），獲評中國十大慈善家。儘管外界對這段「爺孫戀」頗多爭議，但范曾始終力挺妻子。

有藝術圈人士認為，此次聲明不僅是家庭關係的切割，更是對身後事與藝術事業傳承的安排。無論女兒范曉蕙與繼子范仲達對此如何回應，范曾與徐萌的「三口之家」生活，仍將是公眾關注的焦點。儘管根據公開信息，高齡生育不乏先例，比如鋼琴家劉詩昆84歲時、藝術家韓美林83歲時，都曾生育過，但對孩子身體與心靈的健康成長是否有益，則比起常規者而言，存在著更為巨大的不確定性。

紅星新聞詢問范曉蕙是否知曉此事，范曉蕙說，對記者無可奉告。今年8月16日，范曾的女兒范曉蕙曾在社交平台發文稱父親范曾被徐萌帶走失聯，趕到父親的住處發現房屋大門緊閉，已經貼上封條，人去樓空。

更多世界日報報導

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺