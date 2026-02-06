領不到3萬！ 她不滿問「年終幾十萬的工作哪裡找」過來人勸：已經不錯了





不少人近期陸續領到年終獎金，金額多寡也成為熱議。有網友抱怨，自己月薪42K，但年終不到3萬，又看到網上有人「月薪3萬，年終5個月直接領15萬」，讓她不平又沮喪。

該名網友在論壇Dcard上以「年終只有2萬4」為題發文，表示自己2024年畢業，目前的工作是出社會後的第二份工作，月薪4萬2千元，公司是「以到職月分除以12，再乘以發放月數與月薪」計算年終獎金。今年發放月數為為1個月，而自己到職約7個月，計算後僅能領到的年終獎金為2萬4500元，還沒突破3字頭。

廣告 廣告

▼原PO表示自己雖然月薪有4萬2千元，但按照公司的計算方式，今年自己領到的年終只有2萬4千元，讓她不太滿意（示意圖，非新聞當事人／取自pixabay）

她坦言，自己對這個數字不太滿意，不解「為什麼一大堆人年終都幾十萬起跳? 甚至月薪3萬的人，因為年終5個月可以直接領15萬？」，因此想問問其他網友，是怎麼找到「年終一發就是幾十萬元」的工作？



此案例吸引眾多網友留言討論，不少網友認為原PO的想法恐怕是落入了「倖存者偏差」的邏輯謬誤，實情未必如此：「那是因為只有很多的人才會上來吹」、「有種東西叫倖存者偏差，網路你越看只會越焦慮」、「網路上的炫耀文看看就好」、「哪有一堆？我也是跟你一樣，不想講而已啊」，也有網友認為，原PO慈剛出社會不久，且在目前的公司任職未滿一年，就能拿到年終算不錯了：「你才剛出社會沒多久，如果十年後還是一樣才要驚恐吧」、「有年終就要偷笑了」、「到職7個月有年終已經不錯了」。



▼有網友列出「銀行、電信、航空、科技業」等較容易發放高年終的產業，不過也有人提醒，比起追求高年終，找一份高底薪的工作更實在。（示意圖／取自Pexels）

有人建議原PO，若想追求高年終，首先要看自己的能力，之後再找相關產業：「你自己上網查查你羨慕的都是什麼產業、什麼職業，努力轉行過去不就好了」、「選對科系、選對產業、選對公司」。也有網友回應原PO的提問，列出較容易拿到高年終的產業：「科技業、金融業、航運」、「除了外商、科技業、航運、銀行外，你說年終要4、5個月幾乎不可能」、「就我目前知道年終高的產業：銀行、電信、航空、科技業，但前面兩個也不會領到幾十萬，所以你是哪裡得知這個金額的？」、「你說的那種薪水月薪不高，但至少年終也能領10幾萬到甚至到數十萬的，大概就是金融業的大公司吧。 這種金融大公司，崗位種類層級多，有些低階工作（沒門檻，沒難度）還是要人做，開出的月薪不高。但年終獎金制度是整個公司大體一致的，看部門與個人績效去分配得到幾個月，這樣一來低月薪的就有機會也能領好幾個月年終」。

不過，也有網友提醒，企業不會保證每年都有，若想穩定的高收入，比起找年終高的工作，不如找底薪高的更實在：「年終其實不是企業保證的，我覺得底薪高還是比較有優勢」。

（封面圖／東森新聞資料照）

更多東森財經新聞報導



上市公司做2年「年終7千」她心寒 網點關鍵：要認命

平均年終「1.58個月」創15年新高！ 65％企業會發放

做了24年「年終3600」她心寒想離職 一票苦主嘆：該逃了