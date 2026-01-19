領中央補助專案薪水任基市秘書 林祐德：合法借調

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）前基隆市府副發言人林祐德離職後投入市議員選舉，遭質疑任職市府秘書期間，卻領取中央補助專案專職人員薪水。林祐德今天說，借調合法合規，有先例，他當時是從事市府工作。

自由時報今天報導，據基隆市政府教育處公告，林祐德為「112年度教育部體育署補助辦理運動場館查核及輔導人力臨時人員」正取招聘人員，理應於2023年至2024年間負責基隆市運動場館查核。

報導指出，林祐德當時屬於專案專職雇員，但個人臉書上均以市長秘書身分，代表市府參加各類型的活動。2024年之後，林祐德則被安插到代課教師職務，繼續擔任市長秘書，受教學生的權益在哪裡。

對此，市府表示，林祐德於市府任職期間，所有的借調程序，都是依據相關規定辦理，依法合規，且前任市府團隊也有相同做法，並非開創先例。職務內容部分，服務民眾、傾聽地方聲音、加強與鄰里交流、參與各項公共事務，本來就是市長秘書的工作之一，工作項目沒有任何違反規範之虞。

律師蔡家豪指出，貪污治罪條例核心是公權力被不當利益作為交換代價，雖然市府用人並未按照人事經費來源目的使用，但至多就是行政不法，由監察院或政風單位審查究責，而非刑事不法，至於市民觀感則是政治責任問題，由社會大眾判斷。（編輯：李錫璋）1150119