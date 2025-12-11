領了便當也能回歸 《阿凡達》系列最強反派史蒂芬朗

《阿凡達：火與燼》的柯邁斯上校，靠著生前保存的DNA與意識，注入到經過納美人基因改造過的身體，繼續追殺主角。（二十世紀影業提供）

不知道為什麼，演員史蒂芬朗（Stephen Lang）老是演到退伍軍人背景的反派人物，從驚悚片《暫時停止呼吸》（Don’t Breath）到《阿凡達》（Avatar）系列，都是身手矯健又難纏、讓主角疲於奔命。儘管《阿凡達》第一集結尾讓他領了便當，但編劇都能想出讓他回歸的點子，所以《阿凡達：火與燼》還是能看到（已經改造過）柯邁斯上校繼續作亂。

史蒂芬朗解釋，他不是在扮演擁有特種部隊背景的退伍軍人，這些大銀幕上的反派都是自以為很聰明、不受任何體制控制的，「我盡量不重複，但也不反對繼續同一個戲路。我覺得對這些軍事背景角色的吸引力，其實跟渴望某些事物的勇氣有關。」他用這樣的想法，詮釋柯邁斯上校，「他就像是一個圓形式界裡頭的正方形，在四周都是流暢的環境中，保持直線、直角跟線條。」

《阿凡達》系列的反派明星史蒂芬朗。（二十世紀影業提供）

即使如此，已經被改造成納美人的柯邁斯上校，到了《阿凡達：水之道》碰上意料之外的衝突，就是他的親生兒子「蜘蛛」，那是他疏遠已久的小孩，卻寧可站在納美人那邊與他對峙。史蒂芬朗說，關於劇情，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）有趁著一起吃晚餐的時候，交代過想法，但是直到整整一年後，才收到完整劇本，「大概是每隔8個月，就會收到下一集的劇本。」他還強調，劇本有專門的警衛送來，會坐在旁邊等著他看完、然後收走！

到了《阿凡達：火與燼》，柯邁斯上校又跟之前有些不同，他說這個人物不見得能知道自己在幹嘛，「他算是那種偶爾前進2步、退個1步；走個幾步，然後又後退4步的人，如果有必要的話，也會自己開疆闢土。當然導演詹姆斯都會在那邊，因為柯邁斯上校也是詹姆斯的某一面，可以說比我更理解他。」但史蒂芬朗不會因此感到困惑，「假使我理解一直發生在我身上的種種，可能意味著我不夠好。演員需要進入未知，也需要讓未知的事來找你，所以我認為這是一個不斷演變的過程。在電影裡，觀眾會看到狀況越來越複雜。」

柯邁斯上校頭一回在《阿凡達》亮相時，是個獨斷的軍人，難纏的對手。（二十世紀影業提供）

距離《阿凡達》首度登場已經快20年，柯邁斯上校在潘朵拉星球也面臨了流離失所的困境，逼得他開始思考，究竟該在這裡做什麼？「我想失敗對他來說絕對不是選項，恐懼也不是。」史蒂芬朗還透露，其實到了11月中旬，導演又把他找回去，替電影做了一些調整，「我甚至不會說電影絕對完成了，因為跟詹姆斯卡麥隆工作時，他會一直拚下去，他對所有事物都抱持永不停止的好奇心，我想這是很好的特質。希望這次可以成為他想要的成果，那就真的太棒了。」

