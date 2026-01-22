領了嗎？200萬青年看過來！今年已4成領了1200點文化幣

行政院長卓榮泰（左6）和文化部長李遠（左7）和領用文化幣的青年們合影。照片為去（2025）年底的2026年文化幣啟動記者會。文化部提供



今（2026）年的文化幣已經於1月1日開始發放，且全面擴大為13到22歲每人1200點，從國中生到大學生，總計會發放203.6萬人，文化部次長王時思報告，文化幣發放至今20天，已經超過4成符合資格的人員領取，約略有81.4萬人，推動成效良好。

文化幣自2023年開辦，發放對象為18到21歲的青年，而從2024年擴大發放16到22歲的青年，2025年再向下延伸，新增加13到15歲每人600點。今年全面擴大為13到22歲每人1200 點，從國中生到大學生，總計會發放203.6萬人。

王時思指出，文化部自2023年起推動文化幣政策，平均領取率達8成、使用率超過9成，成效領先歐洲施行各國，台灣也成為亞洲地區目前唯一常態發放的國家，且在行政院支持下，文化幣逐年擴大發放範圍，台灣青少年自13歲起，將有長達10年擁有文化幣陪伴。

王時思表示，文化幣除了發放點數，同時依據藝文產業類型推出相應的多元加碼誘因，例如獨立書店2點送1點、表演藝術票券5折青年席位、結伴看國片加碼點數、博物館通行證優惠等，不僅增加青少年體驗各類型藝文消費誘因，並有效引導資源挹注各藝文產業。

以去（2025）年使用情形為例，全台206萬名青少年適用，整體領取率高達82%、使用率93%，使用金額約16.65億元，預估帶動文化產業產值25億元；其中，首年加入的13-15歲國中生族群，雖僅有600點，仍有近70%領取率，顯示青少年文化參與確實有向下延伸必要性。

在產業面部分，據出版產業回饋，文化幣帶動部分出版社銷售量成長最高達90%，票券平台售票資料也顯示約有5成青少年因文化幣而持續購票；國片除創造9829萬元票房，也有超過8成上映國片具文化幣消費紀錄，部分熱門國片票房金額佔比約達3成，對國片市場帶來實質助益。

文化幣APP於今年全面升級「遊戲化」，攜手台灣角色IP包含「黃阿瑪的後宮生活」、「啤下組織」、「啾啾妹」及「怪奇事物所」，打造具沉浸感的藝文冒險世界，使用文化幣同時，透過「國片隨行」、「青春表藝」、「博物挑戰」、「書店巡禮」等4大主題，增加趣味性。

文化部表示，出生日期在2004年1月1日至2013年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至今年12月31日止。

另外，客委會1000元的客家幣則已發放了超過28萬份，領用率達40%，可以使用到今年的6月30日，另外還保留 2800 份，提供給今年通過客語認證的人士領取，客委會主委古秀妃表示，正研議未來可以增加店家區域範圍並擴大年齡層，但因涉及年度總預算，所以還在研議中。

