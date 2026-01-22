領了年終怎麼放大？北富銀建議：善用股債「多元＋避險」配置更穩健

台北富邦銀行表示，今（2026）年全球經濟雖維持溫和成長與溫和通膨格局，但市場波動仍將頻繁出現，建議以提升「資產組合抗震力」與強化「配置均衡」為原則，透過跨資產與跨區域配置提升整體財務韌性，為新的一年奠定穩健基礎。 圖：北富銀／提供

[Newtalk新聞] 隨著各家企業陸續公布年終獎金方案，如何運用這筆得來不易的資金，成民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，今（2026）年全球經濟雖維持溫和成長與溫和通膨格局，但市場波動仍將頻繁出現，建議以提升「資產組合抗震力」與強化「配置均衡性」為原則，透過跨資產與跨區域配置提升整體財務韌性，為新的一年奠定穩健基礎。

北富銀分析，今年美國經濟有望避免週期性衰退，全球貨幣環境偏向寬鬆，風險資產仍具吸引力，資產配置方面，建議維持「股優於債、債優於現金，多元加避險」策略，並降低單一國家或單一題材的比重，以提升投組韌性。此外，11 月美國將舉行期中選舉，過去經驗顯示，期中選舉前美股較容易出現下跌。2026 年資產配置上，建議在期中選舉前，調整至「股 55%：債 45%」的配置比重，應對可能的動盪風險，待選舉過後再將股票比重拉高。另在市場動盪時，黃金通常更能發揮其保值的特性，也是投組中可以適度加入的避險資產。

在股市部分，美股仍是亮點，AI 應用擴散可望推動企業營收與獲利成長，但因評價略高，建議以「全球股票」為核心，並擇優布局估值合理、具成長性的市場，如台灣、韓國、越南等新興亞洲，以及與美股連動性較低的印度。反之，對政治風險高、匯率大幅波動且依賴大宗商品循環的市場則宜保持距離。

債市方面，高評級債因波動下降與企業體質改善而具吸引力，可搭配多邊機構債分散單一政府利率風險，並適度納入非投資等級債提升殖利率。短期仍建議避開日本、澳洲、紐西蘭等具升息預期的長天期公債。

匯市上，隨聯準會邁入降息週期，而歐日央行可能持續按兵不動或回歸正常化，使利差收斂並帶動歐元、澳幣等非美貨幣走強。不過，美國在創新與經濟韌性仍具優勢，美元於低檔仍不排除反彈。新興貨幣普遍受惠美元轉弱，但像阿根廷、土耳其、印尼、菲律賓等基本面脆弱或赤字高的市場，仍需審慎面對。

針對不同族群的年終獎金運用策略，北富銀也建議，小資族可先預留一個月生活預備金，其餘獎金則先分出 6～7 成配置在基金或股票定期定額，剩餘部分則等市場回檔時逢低加碼。標的可以選具成長性的股票型或平衡型基金；若希望兼具保障與累積效果，分紅保單是不錯的「穩中求盈」選項，可同時提升資金彈性與保障水位。

若是上有老下有小的「三明治族」，需在家庭責任與財務負擔間取得平衡，建議從「負債檢視」開始，先盤點房貸與其他債務，再以成長與收益並重的平衡型基金、穩健配息的海外債券建立多來源現金流。同時，可搭配高保障型保單，作為保障家庭與累積中長期資產的雙重工具。

退休或屆退族，年終獎金應以「穩健存放＋月月領取」為主軸，將生活必需金與抗通膨資產清楚區分。可運用優利定存搭配投保組合提高現金流穩定度，而投資部分則以投資級債、多元收益基金為核心。若屬高齡或高資產客層，可運用高齡信託或財產信託來兼顧防詐與傳承，還本型保單亦可透過生存金機制，讓退休金流更加穩固。

