領了沒？ 稅收超徵5283億再創新高 朝野激辯後拍板普發一萬元

2025/10/17，立法院在朝野激辯後，由院長韓國瑜宣讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中，「普發現金一萬元」的相關修正案。(資料照)

11月，普發一萬元現金的措施，正式啟動。無論是有台灣戶籍的國民；持居留證的外籍人士，或是駐外公務員與眷屬，甚至包括 2026 年四月前出生的新生兒等等，都能申請領取。這筆資金，發放的原因和兩年前的「普發六千」一樣，都是起於稅收超徵。商家認為，這波經濟效益不無小補。財稅學者卻認為，稅收超徵並不代表國內財政有剩餘；普發一萬元將使得政府的既有債務，負荷再加重。

2025 年的歲末，這一波「寒冬送暖」，讓許多人感受格外深刻。10/17，立法院在朝野激辯後，由院長韓國瑜宣讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中，「普發現金一萬元」的相關修正案。

對此，「賺錢不容易，要吃好一點、過好一點。」有民眾笑著說；也有人盤算：「這筆錢可能拿來旅遊補貼，讓自己喘口氣。」但這筆全民關注的資金，並非從天而降的禮物。

時間回到2/10，財政部公布 2024 年實徵稅收的修正數字，達 5283 億元，創歷史新高。隔天，王鴻薇等國民黨立委，再度喊出稅收創新高，應該還稅於民。

起初，行政院堅持實際中央政府的超徵數，扣除地方政府及特種基金後，僅3757億元，若要普發一萬將必須舉債。行政院長卓榮泰曾在7月17日質疑「舉債一千億就是用來發放現金，這在道德上過不過得去」，但在大罷免落幕後，賴政府態度明顯軟化。最後於9/11，將行政院版預算案送交立院審議。

相關措施在11月正式啟動。此政策不設排富條款，所有目前具台灣戶籍者；無戶籍國民，或持有居留許可的陸港澳外籍配偶；取得永久居留許可的外籍人士、駐外公務人員及眷屬，甚至2026年4月底前出生的新生兒都符合領取資格。請領時間到2026年的4/30日。

普發一萬元從11月開始執行，儘管正反意見尚存，對多數民眾來說，在物價一片漲聲的現在，仍視為寒冬送暖。(資料照)

農曆年前一筆現金入袋，自然也帶動了新一輪的商機。不少店家也紛紛推出促銷活動，搭配普發現金吸引消費者。

台灣連鎖加盟促進協會發言人顧上鈞表示，普發一萬對中小企業和零售業是「非常大的利多」。他分析，一萬元雖不足以購買昂貴物品或出國旅遊，但在國內消費「綽綽有餘」，民眾可能會購買「好一點但又不太貴的東西」。

中央大學經濟系教授吳大任解釋了普發現金的「乘數效果」，指出「經過一段循環之後，一萬元現金，它能創造的消費增加有可能到兩萬、三萬」。他強調，消費金額越大，產生的乘數效果就越大，但前提是民眾必須將這筆錢用於消費而非存起來。

金錢運用，是個人的自由，不像消費券這類措施，僅有價值面額等同於貨幣，因此只能用於消費。記者實地街頭訪問，的確有民眾表示會視生活需求決定是否花費這筆錢，「如果沒有的話，就先存下來」。

產業界和經濟學者認為，一萬元不多不少，如果民眾都能實際用於消費，的確是能帶來一波乘數效益。(資料照)

吳大任也比較了現金和消費券的差異，指出2020年疫情期間發放消費券是因為「很多內需產業的廠商他們只好歇業」，當時「要去刺激內需消費是有它的意義」。

回顧台灣類似的振興措施，包括2009年因應金融海嘯首度發放消費券；2020年的三倍券和2021年的五倍券，都是基於經濟市場受到疫情衝擊蕭條而推出。

然而，2023 年的普發現金，與今年情境相仿。也代表我國政府，連續四年超徵超過 3800 億元，問題到底出在哪?

政大財政學系系主任陳國樑分析原因可能有二：一是政府在估稅收時低估了實際數字；二是政府不希望將資金放在預算下，透過超徵方式在支用上有更多彈性。他也提醒，「稅收超徵並不代表財政有剩餘」，只是「實際的稅收大於預估的稅收」，與新加坡和香港政府收入大於支出，得以實施「派錢」、「派糖」的背景截然不同。

財政學者提醒，稅收連年超徵並不代表我國財政有剩餘，只是「實際的稅收大於預估的稅收」，國內的債務問題依然有待解決。(資料照)

第二次全民普發現金，是一劑短期強心針，還是長期負擔？答案，恐怕得交由時間慢慢揭曉。

