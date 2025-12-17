領亡兒衣物回家...倒出來竟是他大腦！家屬震驚心碎 痛控殯儀館離譜疏失

聖荷西殯葬業者利馬家族被控不當處理遺體。翻攝自Lima Family Mortuary官網



這是什麼令人毛骨悚然的失誤！美國加州聖荷西近日傳出殯葬爭議。一名父親前往殯儀館領取兒子生前衣物，回家準備清洗時，驚見是人體組織，急忙從洗衣機撈起歸還，事後才知那竟是兒子的腦漿，深感震驚與悲痛，憤而提告業者。

據福斯新聞台Fox44等外媒報導，27歲男子皮農（Alexander Pinon）今年5月過世，家屬委託利馬家族殯儀館（Lima Family Erickson Memorial Chapel）處理後事，支付逾1萬美元（約31.5萬元台幣），選擇「全套紀念服務」方案，內容包括遺體防腐、穿衣、入殮、遺體運輸和葬禮服務。家屬並交付另一套衣服，讓皮農穿著入葬。

葬禮前一天，皮農的父親前往殯儀館領取兒子換下的衣物，員工辛格（Anita Singh）遞交一個標示著生物危害的紅色袋子，說裡頭裝的就是皮農的衣服，父親不疑有他，便拿回家清洗，「打開洗衣機，把袋子的東西直接倒進去」，赫見袋子沒有任何衣物，只有人腦組織。

家屬不知道的是，皮農死後曾進行過顱部屍檢，因此部分大腦被取出。皮農父親還以為是殯儀館搞錯了，從洗衣機撈出人腦裝回袋裡，並交還給辛格，但也沒拿到孩子衣物。

隔天，家屬為皮農辦了葬禮，將他的遺體埋在橡樹山紀念公墓，但那些遺漏的腦組織，卻被放在殯儀館的院子好幾個星期，直到內部員工對外揭露，此事才曝光。

家屬痛訴，殯儀館處理遺體的方式，對他們帶來了更大的精神痛苦、創傷與折磨，「在洗衣機裡發現自己孩子的腦組織，然後不得不把它撈出來」，這是任何家庭都不該承受的噩夢，決定提告。

業者目前未對外說明及回應，而辛格據悉已離職。

