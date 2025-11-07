領個10萬元竟這麼難！銀行、警察、金管會「無限跳針」 他耗4小時才領到

【記者林欣恬／綜合報導】防詐成全民運動，但銀行現今設立的「關懷機制」是否過頭，引發民怨。一名居住在台中的張姓民眾，今(7)日凌晨在臉書發文，控訴他到銀行領取現金10萬元，卻遭到行員及警方以「防止遭詐騙」為由不斷勸阻，甚至要求說明用途、詢問「為何不買銀行ETF」，最後耗時近4小時才領到錢，該文也讓資深媒體人黃揚明在臉書轉貼，直呼：「這真的太扯了！防詐與擾民的一線之隔。」

張姓民眾表示，當天只是想從銀行帳戶裡領出10萬元現金，到隔壁菜市場的銀樓購買一兩黃金。但銀行行員以「防止詐騙」為由，不斷詢問資金用途，並表示需通知警方到場「關懷」。他向銀行說明金錢的用途後，行員仍建議：「為什麼不買我們銀行的ETF？」張姓民眾則表示：「你要報備或有什麼程序可以，但我不接受推銷，我只買自己想買的東西。」

隨後警方也被通知到場，表示擔心他受騙，甚至提出要「陪同」前往銀樓購買黃金，他一開始表示不用浪費這種行政資源。後來想說買個黃金幾兩有警力護送也不錯，於是想改領30萬。

爾後便又以西屯、北屯轄區問題為由阻攔，張姓民眾表示：「我不管，你們警察誰陪我或護送我去都可以，你們堅持我要有人陪，就打電話叫人來。」便又繼續跳針說怕他被詐騙，所以不能領錢。讓他直呼荒謬：「我都答應讓警察陪同了，為什麼還不讓我領錢？」

行員則表示：「十萬台幣實在是太多了，而且買黃金被詐騙風險太高了，銀行說金管會有要求防詐。」張姓民眾說，為釐清依據，他現場致電金管會銀行局詢問。金管會回覆：「他不在現場，不知道情況，還是看警察。警察一樣不敢出聲，說還是看銀行。」讓現場一度陷入僵局。

他氣憤表示：「金管會說看警察，警察說看銀行，銀行又說要等總行批准，三方當機在現場沒人敢說話。

金管會隨後又表示：「理論上可以領自己的錢，只要不是詐騙或不會被詐騙就能領。但就是看現場人員評估風險程序。」張姓民眾說，在和金管會通完電話後，問他們現在怎麼評估，結果又是一陣當機、互踢皮球一段時間。

他指出，其中一名到場警員甚至語帶嘲諷：「你大聲什麼，你沒問題就不要在那大聲，是想告訴全銀行的人你很有錢，讓所有客人都知道你要買黃金是不是。很有錢是不是啊。」讓他頓時感到被受羞辱。他強調，自己全程配合、提供資金來源與用途資料，卻被當作可疑分子對待，對於警察語帶羞辱，讓他最終只能撥打督察室電話當場申訴。

他表示，為了領10萬元，「最終和這些NPC、七個警察，浪費納稅人的能量，循環耗了快四小時才拿到錢。」」讓他深覺：「領個十萬像在領十億一樣。」也透露已向隔壁的立委辦公室申訴此事，要求出言不遜的警察道歉。

資深媒體人黃揚明今日上午也轉貼此文，表示「這真的太扯了」，認為防詐與擾民僅有一線之隔。

