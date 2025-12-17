領先世界5年！台灣提前達成消除C肝目標 賴清德感謝陳建仁在2016年的「登高一呼」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

我國提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）設定2030年消除C型肝炎的目標，衛福部今（17）日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，邀請歷任衛福部長到場見證，總統賴清德也親自到場，細數台灣C肝防治歷程，他更感謝前副總統陳建仁在2016年的登高一呼，讓政府重視消除C肝的行動，減緩C肝的流行。

衛福部今（17）日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，邀請歷任衛福部長到場見證，總統賴清德（左三）也親自到場，細數台灣C肝防治歷程。（圖／國健署提供）

衛福部指出，台灣達到消除C肝目標，是透過中央到地方跨部會合作，建構從預防、篩檢到治療一條龍的C型肝炎防治策略，各項指標全面超越WHO金級標準，且診斷率、治療率均逾9成。台灣將向WHO提交「消除C肝報告」展現國際承諾。

賴清德時表示，回顧1984年，臺灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，因為成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力有更長足的進步。並指出，今年臺灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標提早 5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

賴清德也回憶，過去他當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大；從政之後一直關注C肝防治進展，也期待在今（2025）年能夠達成全面消除C肝的目標。因此非常了解今日的成果是集結各方力量、歷經千辛萬苦的過程才達成，感謝不分中央與地方衛生機關、各級醫療院所、民間團體及國人同胞，全體總動員積極參與投入，努力預防、篩檢、治療，才有這個美好的成果。

賴清德強調，感謝陳建仁在2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動，當年底馬上成立「國家消除C肝辦公室」；2017年開始把C肝口服新藥納入健保給付，讓病友不需花大錢就能得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。

賴清德也說，他在2018年擔任行政院院長時，核定「國家消除C肝政策綱領」，提出精準公衛防治、防治一條龍及防治在地化等策略，全面推動C肝防治工作。賴清德也不忘感謝今天在場的歷屆部長，包括林奏延前部長、陳時中前部長、薛瑞元前部長、邱泰源前部長，以及石崇良部長與所有同仁的全力促成與辛勞。

衛福部長石崇良進一步解釋，台灣防治C肝仰賴精準、全面且有效地篩檢與治療服務。從2003年起提供C型肝炎之干擾素治療到2017年全口服新藥治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45至79歲，2025年更放寬為39至79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

國健署長沈靜芬則說，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO金級標準，診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，國民健康署未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以

