領先亞太！台大優化「極簡式」手術 換心瓣膜免全身麻醉、隔日出院 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣正式邁入超高齡化社會，心臟瓣膜疾病患者逐年增加，有別傳統主動脈瓣膜置換術住院天數可能長達10天以上，台大醫院今（14）日宣布成功導入並優化「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minimalist TAVR）」照護流程，讓病人在安全的大前提之下，不僅能免於全身麻醉，無需入住加護病房，且最快隔日即可出院。

台大醫院上午召開記者會，正式宣布與國際人工瓣膜醫材廠商愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）簽署合作備忘錄，打造「亞太區教育示範中心」，將協助亞太區醫學中心培育更多Minimalist TAVR團隊，制定在地化的亞洲治療指引，成為亞太區瓣膜性心臟病教育示範重鎮。

台大醫院院長余忠仁表示，經導管瓣膜置換術在台灣已有十多年經驗，早在2010年就引進，當時台大醫院、台北榮總是最早一批醫院，相對於最早的類似心臟瓣膜手術必須開胸、心臟停止之後再置換瓣膜，可以用更小傷口去處理的經導管瓣膜置換術，大部分病人都能適用，已經是很大的進步，如今最新照護流程又再更簡化及優化，對病人是更大的福音。

余忠仁說，尤其國內的瓣膜性疾病，已經由他學生時代的風溼性、幼兒病人為主，隨著高齡、老年人口，轉為退化性的瓣膜性疾病居多數，而高齡病患會碰到更多共病問題，而藉由多專科團隊，包括麻醉、護理團隊的參與，技術進步之下，最新流程對高齡病人的照護更加符合有速、安全且能早期出院、快速恢復，治療轉成一、二天，大幅降低醫療花費，更重要的是安全性大幅提升，這對高齡病人是非常重要的一點。

台大醫院心臟內科副教授林茂欣表示，相較於歐美先進國家，亞洲多數醫院目前仍沿用傳統TAVR流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數長達5至10天，甚至更久。即便韓國、日本及新加坡等鄰近的先進醫學中心，極簡策略的滲透率也仍有進步空間，台大醫院發展出成功經驗之後，已領先亞太區其他醫院。

林茂欣說，台大醫院成功導入並優化與國際接軌的極簡式經導管主動脈瓣膜置換術照護流程，傷口僅有0.4到0.5公分，且從全身麻醉轉成鎮靜麻醉，有病人甚至可以清醒著接受手術，且台大醫院還獨創更優質的止血方式，已經成為其他醫院沿用的黃金準則。

最重要的是無需入住加護病房！林茂欣強調，台大醫院經過一年實際執行，預約住院的病人當中，有三分之一（30位病患）在新照護流程之下，可以不用入住加護病房，所有監測都可在一般病房完成，好處是病人可以更好休息，提早下床；且有五分之一（17位病患）可以於隔天順利出院，整體恢復情形良好，病人滿意度也顯著提升。

台大醫院指出，有了臨床成果的基礎之後，接下來將規劃建構更完整的一站式心臟團隊（Heart Team）治療平台，逐步擴展至其他瓣膜疾病，如主動脈瓣逆流、二尖瓣及三尖瓣疾病等先進治療。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

