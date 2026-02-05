領先全國 桃園完善特教人力制度

桃園市政府積極強化特殊教育支持體系，114學年度已核配551名特教助理員投入校園服務，其中月薪制教師及學生助理員分別為20人及85人，時薪制教師及學生助理員則為162人及284人，教育局表示，以往只有學生助理員有服務時數晉薪制度，今年將領先全國讓教師助理員享有同樣福利，最高可比原時薪多20％，讓人才能夠穩定任職並留在桃園。

教育局指出，國中小設有集中式特教班的學校，每班至少配置1名教師助理員，桃園市共182人，協助教師教學與學生生活照顧。另針對安置於普通班或資源班、經鑑輔會鑑定為中重度以上障礙學生，或學期中出現突發特殊狀況者，學校可依需求申請特教學生助理人員，目前共369人。

廣告 廣告

教育局表示，為保障桃園市學校各特教助理員的權益，113學年度起率先實施時薪制助理員全聘期制度，寒暑假由市府協助續保勞健保，以往只有時薪制學生助理員有晉薪福利，為讓教師助理員穩定任職並為桃園市留才，更無後顧之憂照顧特教學生，教育局已規畫研擬時薪制教師助理員的晉薪方式。

教育局說明，若該名教師助理員經考核獲甲等，且完成每學年度在職訓練9小時以上者，可依累計服務時數晉薪，服務時數自113年8月1日開始計算，最高可加計20％，有效優化助理員的勞動條件，藉以提升工作士氣及對特教學生更友善的照顧。

另針對國定假日給薪部分，教育局提到，以往時薪制特教助理員是計日給薪，因此若平日遇國定假日休假時並未支薪，但為體恤助理員的工作辛勞，保障其工作權益及提升服務品質，今年起將比照《勞基法》給予休假，並維持工資給付，另將回溯114年8月至12月補發薪資。

教育局強調，透過制度化的加薪機制與多元保障措施，可有助於提升特教助理員的工作士氣與專業投入，也能穩定第一線支持人力、降低流動率，讓具經驗與專業的助理員長期留任校園服務，強化學校特教支持系統的完整性與持續性，讓桃園市特教學生能在更穩定、安心且具支持度的教育環境中成長學習。