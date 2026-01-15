領先兩位數還能輸？ 郭正亮揭陳亭妃若初選落敗的嚴重後果

民進黨台南市長初選民調結果將在今天（15日）早上揭曉，立委林俊憲與陳亭妃的「憲妃之爭」備受矚目。前立委郭正亮分析，陳亭妃實力比高雄初選勝出的立委賴瑞隆更強，支持者較為堅定，且支持度一路領先林俊憲兩位數，若在初選中落敗，陳的部分支持者可能選擇不投票，勢必將影響民進黨整合。

前總統陳水扁力挺陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

民進黨近期陸續進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長初選，高雄與嘉義結果已分別在前兩天依序出爐，由賴瑞隆和立委蔡易餘勝出。台南市初選結果則將在今早公布，外界高度關注不論誰出線，黨內能否成功弭平裂痕。陳亭妃昨天被問到初選民調出爐後會如何因應，她回應表示對自己非常有信心。

廣告 廣告

憲妃之爭將在今早完結。（合成圖／資料照）

郭正亮14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中指出，陳亭妃進入政壇已久，給人擔任立委很久的感覺，她的實力比賴瑞隆更強，支持者比較鐵，且支持度一路領先林俊憲兩位數。他認為，如果陳在初選中輸了，她的一些支持者可能會不投票。

節目主持人馬千惠詢問，若陳亭妃的支持者不投票，國民黨台南市長參選人謝龍介是否有機會拉攏這些選票。郭正亮回應，謝的能量比國民黨高雄市長參選人柯志恩大得多，且謝與陳在議會鬥爭中也合作過，彼此認識，謝也清楚誰有票。

郭正亮進一步提到，民進黨先前曾一次開除多位支持陳亭妃的台南市議員黨籍，而這些議員依然成功連任，顯示陳亭妃在地方的影響力。這也反映出台南初選結果不僅關係黨內整合，更可能影響年底選情布局。

延伸閱讀

川普關稅違法？美最高法院仍未做出判決

關稅15%代價傳已拍板 鄭麗君正祕密趕赴華府！

傳台美關稅敲定15% 盧秀燕盼「更低且不疊加」：產業才有競爭力