領先六都！三市宣布國中小營養午餐免費 張善政3年前就推動政策上路

台北、台中、高雄市陸續宣布推出國中小營養午餐免費政策，對此，2023年就率先推出該政策的桃園市長張善政表示，他第一個反應不是「我們早就做了」，而是終於，大家都往同一個方向走了。他也坦言，桃市3年前開辦免費營養午餐政策的時候並不輕鬆。

張善政回顧，當年他與市府團隊敲腦袋盤算，免費營養午餐的經費從哪裡來？會不會排擠到其他必要支出？品質怎麼顧？怎麼運作才可長可久？那段時間，外界也有質疑的聲音，但他的堅持很純粹。如果連孩子每天中午這一餐，市府都不願意分擔，那還談什麼照顧下一代？

張善政說，他在2022年競選市長時，就提出免費營養午餐的政見，不是因為好聽、會加分，而是他看到太多家長的日常，物價一直漲、薪水不一定跟得上，孩子長得快、花費也跟著快。少子化的時代，孩子更少了，但家庭的負擔沒有比較少。既然每一個孩子都更珍貴，公共政策就應該更站得出來。因此當年他趕在上任百日內就讓免費營養午餐拍板上路，因為只要慢一年，就等於讓一整屆孩子少一年的照顧，也讓家長多一年的壓力。與其如此，那他寧願壓力在市府這邊。

這幾年物價繼續上來，張善政也很清楚，補助如果停在原地，餐盒裡的內容就會被擠壓。孩子正在長的這幾年，營養不能打折，因此市府兩度提升補助上限，提高到目前的每餐51元。

張善政提及，桃園市府也結合農業局做食農教育，把桃園在地的黑豬肉、蓮藕、綠竹筍放進菜單，讓孩子在最適合的季節吃到最好的食材，也順便認識家鄉、親近土地；食安的把關更不用說，孩子每天入口的東西，沒有妥協的餘地。

張善政認為，好的政策，受惠的是全民。越多不分藍綠的縣市跟進，就會有越多孩子被照顧到。當時他曾受到的挑戰和質疑，期待因社會共識的建立，不再有人用有色的眼鏡看待這項政策。因為站在孩子面前，政治真的可以退後一點。謝謝每一位家長的辛苦，也謝謝學校、營養師、廚工和第一線夥伴，讓免費營養午餐不只是一紙政策，而是每天中午熱騰騰的一份心意。孩子的成長只有一次，能替他們多扛一點、讓家庭少煩一點，他覺得很值得。

