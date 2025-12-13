領先六都！AI科技執法結合文化協力 桃園靜桃計畫打造城市「靜音革命」

桃園市「靜桃計畫」榮獲「天下雜誌2025環境保護組優選」的肯定，其治理成果更領先全國六都。圖：桃園市政府提供

桃園市作為人口密集的工業都會區，長期以來飽受噪音車輛困擾。為根本解決此一民生問題，桃園市政府於2023年啟動「靜桃計畫」，透過科技、法制、文化三大面向的創新整合，成功在噪音治理上取得顯著成效，不僅榮獲「天下雜誌2025環境保護組優選」的肯定，其治理成果更領先全國六都。與計畫實施前（111年6月至112年5月）相比，桃園市的科技稽查效率大幅提升3.9倍、噪音車攔查取締提升2.9倍，環境音量平均下降6分貝，市民陳情案件更減少了38%，讓城市真正「靜」下來。

面對傳統稽查難以即時取證的困境，桃園市在科技創新上展現決心，以AI聲紋資料庫建功 科技執法實現「馬上抓、馬上罰」。市府建置全台首創的AI聲紋資料庫，運用機器學習技術精準辨識車輛噪音特徵。目前已在噪音熱區設立50套AI聲音照相設備，結合車牌比對與聲紋辨識，即時鎖定違規行蹤。

市府建置全台首創的AI聲紋資料庫，運用機器學習技術精準辨識車輛噪音特徵。圖：桃園市政府提供

此外，市府更在警用機車上裝設「AI改裝排氣管辨識系統」，讓每位巡邏員警成為移動的「噪音偵測站」，以「馬上抓、馬上測、馬上罰」的新型態稽查模式，有效提升執法效率。專案實施以來，AI系統已追蹤疑似非法改裝車輛1,201輛，環保局與警察局聯合查緝件數高達6,235件，展現科技執法的強大威力。

桃園市政府環保局從「取締」走向「協力」 12場「靜音革命 文化車聚」獲正向回饋。環保局表示，「靜桃計畫」的成功不僅仰賴硬體科技，更在於其獨特的文化推廣策略。環保局表示，計畫的核心是推動一場「靜音革命 文化車聚」，而非壓抑改裝車文化。市府透過與轄內機車業者合作，推動使用原廠或合格認證排氣管，共有1,300家車行與零件製造業者響應。

尤其，市府舉辦的「安靜車聚」目前已辦理12場次，累積眾多正向回饋。此舉成功地將噪音治理從單純的「取締」轉向「文化協力」。透過自律倡議、科技輔助與現場對話，鼓勵車友在合法合規前提下展示改裝文化，讓車友從被動接受管理，轉向主動維護公共安寧，實現興趣與權益的平衡。

專案實施以來，AI系統已追蹤疑似非法改裝車輛1,201輛，環保局與警察局聯合查緝件數高達6,235件，展現科技執法的強大威力。圖：桃園市政府提供

在制度改革面，桃園市率先完成全國首例「改裝排氣管認證制度」，並與中央協調建立跨機關查核平台，對未依法申報改裝的車主進行開罰。同時，市府每月定期稽查改裝車行，並推動認證貼紙制度，逐步引導產業走向合法化、優質化。

桃園市政府期盼，「靜桃計畫」將持續優化聲紋資料庫，發展更精準的車種識別與追蹤預測技術，並深化跨局處合作。「靜桃」不僅是一項專案名稱，更能成為城市價值的再定義，讓市民享有更安靜、更宜居的生活環境。

