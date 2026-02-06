領先同業 資誠設台美一站式平台

台美關稅協議即將在2月中簽署，因應後續效應，政府、民間皆動起來，資誠領先其他會計師事務所宣布設置台美「一站式」平台，過去台商到美國設廠，要轉到香港才能夠提供服務，但現在可以直接在台灣完成稅務、法規等服務。財政部6日宣布4度加碼「中小微企業振興方案」，規模從1.5兆元倍增至3兆元。

資誠聯合會計師事務所領先同業，結合台灣與美國在地會計師與律師，提供北美包括稅務與法規、併購與選址、海關與貿易、人才與組織、墨西哥供應鏈、美商回台上市等全方位投資服務。資誠表示，過去赴美設廠的台灣企業如果有稅務、法務需求，必須到香港辦理。現在台灣企業只要在台灣就可以完成，此平台還提供雙語服務，促進台企順利在美布局。

廣告 廣告

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，台灣企業赴美投資，不能只關心15％的對等關稅，還要考慮當地的勞動環境、薪資成本等，潛在成本可能比15％還高。

財政部自112年4月推出「中小企業千億振興方案」，由八大公股銀行以自有資金方式貸款給中小微企業，原先設置的目的是幫助中小企業疫後振興、讓中小微企業可以快速恢復，並且協助轉型與升級。中間經歷過3次加碼，從原先的3000億元擴大到6000億元、9000億元、1.5兆元，這次是第4度加碼，倍增至3兆元，並且延長適用到116年底，目前貸款給中小微企業利率最高不超過2.72％。

財政部官員表示，此專案是銀行以自有資金協助中小微企業，擴增規模並不計入台灣對美的承諾中。據統計，自112年4月推動以來，核貸計14萬4346戶，金額達到1兆8301億元，其中微型或新創事業占約一半。