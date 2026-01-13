領先日韓！台灣推「新型肺鏈疫苗」！打一劑就有完整保護力

肺炎為國人十大死因第三位，而肺炎鏈球菌是常見的致病菌之一。為提升接種便利性，台灣領先日韓推動新型肺炎鏈球菌疫苗，民眾只需接種單劑即可獲得完整免疫保護力。

台灣領先日韓推動新型肺炎鏈球菌疫苗，民眾只需接種單劑即可獲得完整免疫保護力。（示意圖／123RF）

疾管署監測資料指出，2025年侵襲性肺炎鏈球菌感染症65歲以上死亡個案共17例，佔死亡總人數47%，其中7成5以上未接種或未完整接種疫苗，包括7例未接種肺鏈疫苗、6例未完整接種。研究資料顯示，接種肺鏈疫苗可有效降低感染後併發肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。

新型肺鏈疫苗包括20價或21價，已於英美加澳等多國使用。依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗的免疫性都一樣好。根據臨床試驗結果，接種單劑新疫苗所產生的免疫生成性，與接種2劑傳統疫苗相當。新疫苗只需接種一次就可有完整保護，更方便民眾接種，避免漏打情況，有助於提升接種率，增加國人群體免疫保護。

針對疫苗安全性，疾管署表示，肺炎鏈球菌疫苗都是相當安全的不活化疫苗。（示意圖／Pixabay）

針對疫苗安全性，疾管署表示，肺炎鏈球菌疫苗都是相當安全的不活化疫苗。依據臨床研究資料，接種13價疫苗及新疫苗，施打完疫苗後七天內的不良反應相似，無疫苗引起的嚴重不良反應。常見副作用包括注射部位局部反應，如酸痛、紅斑、溫熱感、結塊，以及發燒、全身性疲倦、肌痛等。

疾管署提醒，民眾接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處理。已接種13價或15價疫苗及23價疫苗者，已完整接種達保護效益，無需再接種新型疫苗。19到64歲IPD高風險對象，於65歲前已接種2劑疫苗者，於滿65歲且與前劑間隔滿5年後，可再接種1劑新疫苗。

