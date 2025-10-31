領先海、空軍！陸軍今辦M1A2T戰車成軍典禮

▲M1A2T戰車。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 海軍花費500億建造的「海鯤號」潛艦9月完成海試跳票，11月依合約交艦也陷入困難、花費2400億對美採購的66架F-16V戰機至今也一架都未交機。在國軍多項新興戰力武器交付延宕之際，陸軍今（31）日在新竹湖口基地舉行「地表最強戰車」成軍典禮，象徵陸軍裝甲戰力邁入新時代。總統賴清德也將親臨參加成軍典禮。

為縮短與解放軍戰車之間的差距，陸軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，預計明（2026）年全數交付完畢。M1A2T也是我國戰車首度配備120公厘（mm）滑膛砲，每輛車最多可攜帶42發砲彈，可貫穿850公厘厚均質鋼板。M60A3戰車的105公厘戰車砲僅可貫穿450公厘厚均質鋼板，火力大勝現役CM11與M60A3戰車。

有別於CM11等戰車採用舊式柴油引擎行進間會產生黑煙，M1A2T動力則是使用漢威聯合國際（Honeywell International）生產的AGT1500燃氣渦輪，最高馬力1500匹、最高時速67公里；而M60A3戰車則為750匹馬力、最高時速48公里。

M1A2T戰車的車身採用複合式裝甲，防護力強，具抗穿甲力達850公厘，而M60A3與CM11戰車都採用鑄造裝甲，抗穿甲力只有M1A2T的2/3，M1A2T防護力更勝一籌，M1A2T防護力也比共軍99式戰車750公厘高。比較可惜，國軍未選購以色列製戰利品主動防禦系統（Trophy Active Protection System ，簡稱Trophy APS）主動防禦系統，該系統能夠主動迎擊來犯的反裝甲武器。

另外，M1A2T戰車配備外掛式電力輔助系統、射控系統具備車長獨立熱顯像儀，均為國軍CM11戰車等缺乏設備。

