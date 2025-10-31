領先美軍5年? 傳殲-11B掛載「雷射砲」獨步全球 可光速毀美歐空空導彈
[Newtalk新聞] 近日中國《央視》軍事頻道播出一段不起眼的軍事動畫，卻讓軍事圈沸騰。畫面中，中國空軍殲-11B 戰鬥機翼下掛的不是導彈，而是兩具圓滾滾的裝置，字幕僅寫著兩個字：「裝機應用」。這意味著中國首款「實戰級機載雷射砲」已經進入測試階段。
據「矚望雲霄」分析文章指出，這款雷射砲並非傳統攻擊武器，而是一種自衛防禦系統，專門用於攔截敵方導彈與無人機。其最大優勢在於「速度」。普通導彈最快僅 6 倍音速，而雷射以光速運作，約為每秒 30 萬公里，幾乎無反應時間。雷射砲不需彈藥，只要電能充足即可持續開火，對抗密集導彈攻擊或無人機蜂群時，幾乎無成本壓力。
《央視》畫面顯示，殲-11B 將雷射吊艙安裝於機翼內側，正面可形成一個「光速防禦扇面」。若敵方導彈從前方來襲，不論是美軍 AIM-120 或歐洲「流星」空空導彈，一旦進入射程，就可能被高能光束燒穿導引頭，在空中失效。
文章提到，外界關注的另一個細節，是報導中特別提到「能量綜合機電系統」，才是讓雷射砲上天的關鍵。由於高能雷射需消耗大量電力並產生高熱，中國研發出類似「智能儲能 液冷散熱」的整合系統，可在短時間內釋放巨量電能、同時快速降溫，使戰機在一萬公尺高空能穩定開火。
相較之下，美國雖早有雷射武器研究，但主要部署於軍艦與裝甲車上，嘗試安裝在戰機上的計畫屢告失敗，不是功率不足，就是能源系統不堪負荷。中國此次突破在於直接把雷射砲掛上現役主力戰機，證明已解決能量與散熱兩大瓶頸，這一進展被評論為「比美軍領先約 5 年」。
據分析指出，若這項技術成熟，將徹底改寫空戰規則。首先是超視距空戰優勢失效，敵方導彈再遠射出，也可能被光束攔截，美軍 AIM-120 等長程導彈優勢將不復存在。第二是無人機戰術受挫，雷射攔截成本極低，一道光束可燒毀數百架小型無人機，令蜂群戰術失去性價比。最後是六代機技術提前落地，定向能武器原是六代機的核心標誌，如今中國已在 殲-11 平台試驗，將為下一代戰機奠定基礎。
文章中指出，殲-11B 掛載雷射砲並非是為了現役實戰，而是為了「搶佔未來 10 年空戰制高點」。先在現役平台上完成實戰驗證，等六代機與大型預警機、轟炸機搭載成熟後，中國或將建立「空中雷射防禦網」，從高空形成立體防禦。
雖然目前的雷射吊艙仍體積龐大、功率有限，尚無法摧毀敵機，但這一進展意味中國在「光速戰場」的技術部署已經率先一步。矚望雲霄稱：「美國曾主張保持代差優勢，現在中國用一束光告訴他們——未來空戰的規則，該換人定了。」
不過，定向能武器如雷射與電磁砲從未用於實戰中，搭載到戰機上更是沒有先例，中國此次的宣傳其實用性仍有待證明。
更多Newtalk新聞報導
不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....
(影) 紅軍城危殆 瑟爾斯基親上前線! 俄軍企圖圍城 裝甲縱隊反遭殲滅
其他人也在看
(影) 傳俄軍中圈套2300人被俘! 烏軍多布羅皮利亞告捷 俄機械化攻勢慘敗
[Newtalk新聞] X 社群傳出烏軍在頓涅茨克州多布羅皮利亞（Dobropilia）地區的包圍作戰取得重大勝利，共俘獲超過 2,300 名俄軍士兵，並形容這場行動是「敵軍的全面災難」。不過這項消息尚未獲得證實。 有消息指出，烏軍本（10）月中旬在東線採取誘敵深入戰術，成功將俄軍海軍陸戰部隊引入預設包圍圈後發動反擊，據稱數個俄軍機械化連隊在激戰中被徹底殲滅。根據烏方公布的初步戰報，俄軍在嘗試突襲沙霍韋（Shakhove）與沃洛迪米里夫卡（Volodymyrivka）時，共出動 29 輛裝甲車與坦克，但在 6 小時的交戰後被擊退，至少 12 輛裝甲車與 2 輛主戰坦克遭摧毀，地面步兵亦在烏軍無人機攻擊下潰散。 根據《烏克蘭國防通訊社》及戰地畫面顯示，烏軍大量運用 FPV 自殺式無人機，在俄軍尚未突破前線時便鎖定並摧毀「格拉德-P」（Grad-P）可攜式火箭發射系統與彈藥儲區，重創敵方火力支援鏈。 俄軍對烏軍的陣地發起猛攻。 圖：翻攝自 @osintdefenderIT X 帳號 同時，來自第 14 機械化旅「紅卡麗娜」（Chervona Kalyna）的部隊也在羅丁斯克（Rodynsk新頭殼 ・ 1 天前
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。自由時報 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 6 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 7 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前