領先美軍5年? 傳殲-11B掛載「雷射砲」獨步全球 可光速毀美歐空空導彈

[Newtalk新聞] 近日中國《央視》軍事頻道播出一段不起眼的軍事動畫，卻讓軍事圈沸騰。畫面中，中國空軍殲-11B 戰鬥機翼下掛的不是導彈，而是兩具圓滾滾的裝置，字幕僅寫著兩個字：「裝機應用」。這意味著中國首款「實戰級機載雷射砲」已經進入測試階段。

據「矚望雲霄」分析文章指出，這款雷射砲並非傳統攻擊武器，而是一種自衛防禦系統，專門用於攔截敵方導彈與無人機。其最大優勢在於「速度」。普通導彈最快僅 6 倍音速，而雷射以光速運作，約為每秒 30 萬公里，幾乎無反應時間。雷射砲不需彈藥，只要電能充足即可持續開火，對抗密集導彈攻擊或無人機蜂群時，幾乎無成本壓力。

《央視》畫面顯示，殲-11B 將雷射吊艙安裝於機翼內側，正面可形成一個「光速防禦扇面」。若敵方導彈從前方來襲，不論是美軍 AIM-120 或歐洲「流星」空空導彈，一旦進入射程，就可能被高能光束燒穿導引頭，在空中失效。

文章提到，外界關注的另一個細節，是報導中特別提到「能量綜合機電系統」，才是讓雷射砲上天的關鍵。由於高能雷射需消耗大量電力並產生高熱，中國研發出類似「智能儲能 液冷散熱」的整合系統，可在短時間內釋放巨量電能、同時快速降溫，使戰機在一萬公尺高空能穩定開火。

相較之下，美國雖早有雷射武器研究，但主要部署於軍艦與裝甲車上，嘗試安裝在戰機上的計畫屢告失敗，不是功率不足，就是能源系統不堪負荷。中國此次突破在於直接把雷射砲掛上現役主力戰機，證明已解決能量與散熱兩大瓶頸，這一進展被評論為「比美軍領先約 5 年」。

據分析指出，若這項技術成熟，將徹底改寫空戰規則。首先是超視距空戰優勢失效，敵方導彈再遠射出，也可能被光束攔截，美軍 AIM-120 等長程導彈優勢將不復存在。第二是無人機戰術受挫，雷射攔截成本極低，一道光束可燒毀數百架小型無人機，令蜂群戰術失去性價比。最後是六代機技術提前落地，定向能武器原是六代機的核心標誌，如今中國已在 殲-11 平台試驗，將為下一代戰機奠定基礎。

文章中指出，殲-11B 掛載雷射砲並非是為了現役實戰，而是為了「搶佔未來 10 年空戰制高點」。先在現役平台上完成實戰驗證，等六代機與大型預警機、轟炸機搭載成熟後，中國或將建立「空中雷射防禦網」，從高空形成立體防禦。

雖然目前的雷射吊艙仍體積龐大、功率有限，尚無法摧毀敵機，但這一進展意味中國在「光速戰場」的技術部署已經率先一步。矚望雲霄稱：「美國曾主張保持代差優勢，現在中國用一束光告訴他們——未來空戰的規則，該換人定了。」

不過，定向能武器如雷射與電磁砲從未用於實戰中，搭載到戰機上更是沒有先例，中國此次的宣傳其實用性仍有待證明。

