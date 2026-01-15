領先者紅利 台積電毛利率向上

半導體晶圓製造投資大、折舊也高，不過，台積電（2330）在先進製程擁有領先者紅利，持續穩固毛利率長期53%以上目標，近期更將目標拉升至56%，優於外界預估，隨2奈米製程將於2026年放量與先進製程反應價值，更彌補海外廠產能開出的初期稀釋因素，讓法人驚艷。

法人關注台積電2025年晶圓銷售均價上漲約20%，後續價格是否會成為常態？台積電昨（15）日回應，每一個新製程節點推出時，價格通常會上漲，因此晶圓的平均價格會持續上升。至於是否會保持20%的增幅，仍取決於多重因素。

廣告 廣告

獲利提升方面，台積電分析，除了價格因素，獲利還受到多個因素影響，主要有產能利用率，以及製程優化，比如將5奈米轉換為3奈米，並且通過不同製程之間的交叉支持來提升效能。

台積電預期，今年2奈米技術的營收貢獻將會比3奈米更大，但在新節點啟動初期，討論貢獻的百分比已不再那麼重要，因為整體公司規模已經變得更大。該技術能提供更低的功耗和更高的效能，滿足現今產品對高效能與低功耗的需求。

【看原文連結】

更多udn報導

台中11歲童大叫一聲驟逝 檢解剖初判這原因身亡

結婚4年心碎…拚試管卻揪出尪｢私生活秘密｣ 人妻崩潰

｢台北最好吃｣巷內水餃店塞滿日韓客 老饕揭原因

才爆砍中央社員工年終 胡婉玲突住院｢迎雙腎一管考驗｣