領兒遺物洗衣卻見「愛子大腦」？急舀起怒告殯儀館！

國際中心／饒婉馨報導

美國加州聖荷西（San Jose）一名父親在經歷喪子之痛後，卻遭遇殯儀館的離譜對待。他從殯儀館領回一袋標註為兒子遺物的衣物，回家將愛子的衣服丟進洗衣機時，竟然發現其中混雜著些人體組織，卻因無法辨識而感到困惑，直到報警並追查後，才得知那是兒子被遺漏在衣物袋中的大腦殘骸。









老父領亡兒衣物丟洗衣機驚見「愛子大腦」！急舀起崩潰提告「還我兒尊嚴」

家屬請利馬家族艾瑞克森紀念教堂處理兒子身後事，卻出現離譜失誤。（圖／翻攝自 Google Maps）

根據英國媒體《Daily Mail》報導，27歲的亞歷山大·皮尼翁（Alexander Pinon）於今年5月在家中突然身亡，家屬就支付給「利馬家族艾瑞克森紀念教堂」（Lima Family Erickson Memorial Chapel）約1萬美金（約32.8萬新台幣）的喪葬處理費，服務包括幫遺體更衣、防腐、入殮、運輸和葬禮舉辦，還特別要求殯葬業者負責人安妮塔·辛格（Anita Singh）不要讓兒子穿著去世時的衣物，希望兒子能穿得更體面的服裝下葬。然而，父親在6月4日被通知前往殯儀館領回兒子生前穿著的衣物，負責人安妮塔遞給他一個紅色袋子，上面寫著「生物危害物質」，並表示裡面裝有亞歷山大的衣物。當他回家後便把袋子裡的物品直接倒入洗衣機，結果竟然發現有人腦組織，才趕快把它舀出來還給安妮塔。

廣告 廣告

家屬委任律師阿巴斯（Samer Habbas）指出，家屬事前完全不知道法醫曾進行顱骨解剖，「他們根本不知道，洗衣機裡的就是他們兒子的大腦」。亞歷山大於6月5日入土為安，家屬事後多次追討遺物都沒結果，殯儀館種種反常且極度不專業的行為，不禁讓家屬懷疑背後涉及蓄意欺瞞。目前家屬已正式提告，指控殯儀館涉及過失、詐欺、違反合約及造成精神痛苦，並強烈要求此案由陪審團審理，以還給死者尊嚴與公道。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：老父領亡兒衣物丟洗衣機卻見「愛子大腦」？急舀起崩潰提告「還我兒尊嚴」！

更多民視新聞報導

姑姑殺害6歲姪女「頭浸水盆」 她連親生兒也沒放過！

偷聽K-pop遭處決！北韓6狙擊手「1景象」千人看

19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！

