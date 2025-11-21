領到普發一萬！金針菇貼錢買韓廣告位「放宣傳台MV」：真的有資格拿永居

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來到台灣發展多年，以韓國人角度拍片分享台灣的事物走紅，日前拿到永久居留證的她，不只推出宣傳台灣的MV，同時也順利領到普發一萬元，對此，她表示希望將錢用在更有意義的地方，於是決定要在韓國掛一面台灣宣傳片的廣告版。

金針菇指出她本想利用台灣普發的一萬元，在韓國申請廣告位置，藉此上架宣傳台灣所拍攝的〈Taipei Love〉MV，但沒想到一萬元不夠，於是金針菇努力湊足金額來申請多個廣告位，如今結果出爐，證實選定韓國兩處「梨泰院4號出口」、「明洞地下街12-19出口」，於11月21日至11月23日投放MV。

金針菇拿錢買韓國廣告版面。（圖／翻攝自金針菇IG）

金針菇也透露會選這兩地的原因，表示這是外國人最多的地段，希望可以有更多外國朋友，「也能看見我所喜歡的台灣」，今（21日）是廣告上架的首日，只見金針菇透過鏡頭帶領粉絲朝聖，在鏡頭前她興奮跳上跳下，顯見心情很好，金針菇的行為感動許多台灣網友，不少人都直呼：「台灣有你真好」、「好感動，真的有資格拿永居」。

韓國地鐵也能看到金針菇拍攝的MV。（圖／翻攝自金針菇IG）

