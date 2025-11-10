領到一萬能買什麼？小資族Q4搶進這十檔ETF零股

[Newtalk新聞] 普發現金一萬元要來了！行政院上周三（5日）起開放民眾上官網「登記入帳」，採身分證字號、居留證號碼尾數分流登記，累計 5天第一輪結束，迄今（10日）已逾 478萬人登記，今日起則不限尾數皆可直接登記。

領到這筆錢後，除了用來繳費、消費、吃喝玩樂外，不少民眾也打算當作理財投資的「錢母」。不過究竟能買些什麼，或許可從近期這幾檔小資族搶進的ETF「零股」一見端倪。

近期海外金融市場波動加劇，不過，對於空手投資人或想低逢加碼小資族，在看好中長期後市行情下，短線的修正成了一次次進場的機會。不少人改採「盤中零股交易」策略，逢回檔分批加碼這些熱門海外ETF。

小資族運用零股交易投資已成了投資顯學之一，許多券商也提買零股、每月定期定額的手續費優惠，此外也有這幾項好處：

1. 降低投資門檻：儘管沒有龐大資金，想以固定金額的投資人也能參與股市。

2. 提升資金使用效率：多餘的零頭資金也能買賣股票、ETF，避免資金閒置。

3. 利於長期定期定額：小額分批進場，有助平攤投資成本，淡化波動風險。

根據 Cmoney 統計數據觀察近期成交量能，自十月份以來，累計「盤中零股」之前五大熱門標的依序為：第一金太空衛星（00910）總成交股數達 821萬 2,301股；國泰數位支付服務（00909）總成交量達 720萬 4,874股；緊接，統一FANG＋（00728）、國泰費城半導體（00830）、元大航太防衛科技（00965）累計成交皆逾 500萬股，這些海外ETF今年來也表現亮眼，其中 4檔更漲逾 30%。





這五檔零股交易熱絡ETF的題材，題材分別涵蓋於美股 AI 科技、加密貨幣、半導體、軍工、航太衛星等近年來超夯題材。其中，十月份以來成交最火的 00910，Cmoney 資料顯示，其去年漲幅逼近 70%，為原型股票ETF績效王；今年表現依舊火燙，至今漲幅已近 4成，漲勢犀利吸引投資人關注。

去年初，00910投資人還不到 1,500人，但在一路強漲表現下，其投資人數一路到十月底也逼近 2萬人，而十月下旬以來股價波動加大，單日零股交易筆數也放量，今年初成交量多數未及千筆，十月下旬以來多日成交逾 5,000筆。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝提醒，太空衛星個股短期波動較大，不過，太空衛星產業具備中長期投資成長動能，股價持續上揚動能與產業趨勢明朗可期，投資人不妨採取定期定額方式投資，適度提升風險控管，分批進場投資，跟隨強勢產業行情。

近期，太空衛星產業面臨實質營收、獲利等財務數據檢視，曾萬勝指出，由於部份個股財報不如預期，造成這波股價校正，不過，觀察產業利多仍然持續釋出，像是 00910 重要成份股：AST SpaceMobile 與歐洲通訊商 Vodafone 選擇在德國設置衛星運營中心，作為歐洲衛星發展基地，同時也已向德國國際電信申請註冊中頻段衛星申請；另外也有營收報佳音的成份股，如 GlobalStar 公布第三季季度營收創紀錄；新業務拓展成份股，如 Blacksky 則宣布繼續拓展「Gen—3」衛星發射計畫，2026 年可望進行商業運營。

