領到15萬年終秒花光 她喊「對自己好一點」 網友戰翻

一名女網友昨（3）日表示，今年年終領到15萬元，入帳後馬上開始計畫使用方法，包括出國、買包包、換手機及做醫美，15萬元馬上就沒了，直呼「年終就是要對自己好一點吧」，但不少網友認為她自稱有點年紀了，卻完全沒考慮要存錢，很不合理，引起討論。

一名女網友昨日在Dcard表示，看到15萬年終入帳的時候，根本來不及想要不要存錢，而是默默開始安排花錢行程，準備把這筆錢全部變成自己喜歡樣子，包括5萬元出國旅費、3萬元買新包包、4萬元換新iPhone及3萬元做醫美，馬上就把15萬元全部都花光了。

廣告 廣告

原PO說，平常把保養品預算降到最低，都不敢用專櫃的東西，「有點年紀以後不靠醫美真的是不行，是不是每一項都很合理？年終就是要對自己好一點吧」。

然而此文卻引起爭議，不少人質疑原PO完全沒有存錢計畫，說「才領15萬就想要全部花光，你的戶頭永遠都不會有錢」、「我年終全部丟台積電欸」、「這是反串文嗎？說自己有點年紀，結果居然敢把年終全部花光」、「我年終11萬，2萬紅包、3萬手機、6萬買股票」、「我的年終還不夠我繳房子尾款，超可悲」。

也有人力挺原PO，喊話「把錢用在自己身上有錯嗎」、「開心最重要，反正又沒花到別人的錢」、「想怎麼花就怎麼花」、「太讚了吧，平常上班真的就是為了這些花錢的時候」、「年終15萬好多，敢花在自己身上很棒」。

更多中時新聞網報導

唐治平夢到媽媽走過喪親低潮重新出發

金宣虎爆逃稅 遭廣告商切割

林心如50歲生日趴 甜蜜對唱霍建華