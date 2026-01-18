領包裹看到「這3字」是詐騙！店員揭黑心內幕

（記者周德瑄／綜合報導）超商詐騙包裹再現！一名女子日前收到簡訊通知前往取貨，發現寄件人印有萬事宜3個字，金額剛好是1888元，正猶豫是否付款時，超商店員察覺有異趕緊阻止，直言這是近期流竄的詐騙手法，讓她當場保住辛苦錢。店員透露最近一天就挑退15件類似包裹，提醒民眾若對買過的東西沒印象，千萬別隨意領取來路不明的跨境包裹。

示意圖／網友分享收到來路不明的簡訊，前往超商取貨差點掉入詐騙陷阱。（AI生成）

國內詐騙手法層出不窮，一名女網友在Threads發文示警，表示自己收到貨到付款簡訊後前往超商，看到包裹標註寄件廠商為萬事宜，金額則是1888元。由於她平時購物量大，當下無法確定是否有這筆訂單，幸好店員危機意識高，主動協助查詢廠商資訊，並斬釘截鐵告知這就是詐騙，才讓她成功守住荷包，事後感嘆真的差點就領了。

不少超商員工也現身說法，表示只要包裹編號是7M或7N開頭，或是廠商名稱出現速壹倉、百靈鳥、中原集運、遠成達等字樣，多半都是跨境詐騙包裹。店員坦言每天都會遇到數件相同金額的貨件寄給不同人，絕對不是巧合。此外，網友也整理出常見的黑名單廠商，包括宇鴻、飛鳥、浩億達、天翼國際等，提醒大家取貨前應先比對購買清單。

刑事警察局過去也多次宣導，這類「幽靈包裹」通常是民眾未訂購，卻被隨機寄送貨到付款通知。若民眾不慎領取，應第一時間聯繫超商客服或是寄件人，並向宅配業者反映申請退款。警方強調，遇到999、1888這種看起來吉祥卻來路不明的金額，務必提高警覺，不要因為金額看似不大就隨便簽收，以免成為詐騙集團眼中的肥羊。

