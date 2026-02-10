領取航空城重建補助需完成2樓版勘驗 期限延後至6月底

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城安置街廓已有1342戶開工，市府要求2月底前完成2樓版勘驗，才能領取每坪3萬元的重建協助金，以300萬元為限；對此市議員徐其萬認為，2月份剛好碰到過年及228年假，實際工作天所剩無幾，民眾普遍反應根本無法完成要求，預估至少5成住戶無法達標；地政局長蔡金鐘表示，只要在月底前完成建照掛件案件，都可順延4個月。

蔡金鐘表示，安置街廓預估有35％民眾不重建，因此要求住戶至少要在2月底之前拿到建照，或是掛件中，對於蛋白區部分，桃園市政府已陸續展開通知住戶作業，民航局負責的蛋黃區，本週也開始通知，但住戶還是要在６月底以前完成成二樓版勘驗，才能領取重建協助金。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

又有冷氣團！ 氣象專家曝「下一波強冷空氣」影響時段

德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

LTN投票箱》過年圍爐相聚 最不想在餐桌上看到的年菜是？

