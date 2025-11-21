領嘸台灣全民安全指引？ 林飛帆：租屋族可到「這裡」索取

國安會副秘書長林飛帆今天(21日)在台北士林訪查《台灣全民安全指引》發放情形，他在接受媒體聯訪時表示，很多國家都已發放全民防衛手冊，台灣不是特例。他並說明目前已印製1,100萬本，除了發放給全國980萬家戶每戶1本外，也預留一定數量給教育部作為國防教育教材；另外，各區公所及圖書館也會有一些庫存， 提供租屋族等有需要的民眾免費索取。

林飛帆表示，政府印製全民防衛手冊發放給民眾，這樣的概念在世界各國都有實例，不只法國在昨天正式公布全民安全指引手冊，瑞典也是最有名的國際案例之一。他指出，瑞典曾經歷過蘇聯到冷戰期間各項威脅挑戰，一直以來，瑞典政府也都會告訴國民「一旦遇到軍事侵略， 瑞典人不會放棄抵抗」，所以瑞典從1943年起一直到去年底持續更新全民防衛手冊，每個版本都會出現「瑞典不會投降」這個核心概念。

林飛帆表示，台灣這次也把類似概念寫進《台灣全民安全指引》，這不只是接軌國際，同時也是象徵台灣人民有非常強的民間互助及自我保護的決心，他認為這對國際社會來說是一個非常重要的訊息。

對於前國民黨發言人李明璇說「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，林飛帆回應表示，不知道李明璇在暗示什麼樣的想法。他強調，政府之所以要推廣《台灣全民安全指引》，不外乎就是希望全民都能夠有充分的資訊，知道當危機發生時要如何保護自己、協助身旁的彼此。

林飛帆表示，由於輿論反應熱烈，大家都在問「為什麼我家還沒有拿到？」「什麼時候可以拿到？」為了確保各地民眾都有收到，他會到全國各地親自視察，了解發放《台灣全民安全指引》的情形。

至於印製數量，林飛帆表示，目前已印製1,100萬本，980萬家戶是主要發放標的，另有預備一些數量給教育部，提供各級學校作為全民防災教育或國防教育的教材，另外也已預留了一部分手冊給區公所以及圖書館等單位，希望這些地方把手冊擺出來，方便租屋族等有需要的民眾自行索取。

林飛帆坦言目前還沒有規劃追加印刷數量，但國防部全動署已在網路上公開電子版，歡迎民眾自行下載或助印。

林飛帆並表示，有民眾反映收到手冊時發現手冊有些微破損，詢問可否再拿一本。他說，如果手冊有任何被塗改、破壞的痕跡，請民眾跟地方村里長或村里幹事反映，如果區公所或村里辦公室還有剩餘的手冊，也可以優先提供給這些民眾；如果數量真的不夠，政府會再研議解決方式。

林飛帆也坦言這次發放《台灣全民安全指引》是一項即時的工作，有時效性跟必要性，為了盡快讓所有民眾都能掌握手冊裡的資訊，所以才動用第二預備金，未來如果能夠朝向常態性預算規劃，他當然樂見，也希望在野黨在國會予以支持，不要刪減相關文宣費用。(編輯：楊翎)



台北市士林區後港里巷弄裡，《台灣全民安全指引》已發送到當地住戶信箱。(陳念宜 攝)