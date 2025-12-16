領回27歲兒遺物...要丟衣進洗衣機「卻驚見是他腦組織」 遺體下葬後大腦竟被放庭院

美國加州一名父親向殯儀館領回過世兒子的遺物，返家後卻發現袋中竟是人腦組織，事件曝光後引發譁然，家屬已提告求償。（翻攝自YouTube / ABC7 News Bay Area）

驚悚又離譜！美國加州聖荷西近日傳出一起震驚社會的殯葬爭議。一名父親前往殯儀館領取去世兒子的遺物，卻在返家清洗時發現，袋中裝的並非衣物，而是死者的人腦組織。家屬目前已正式對殯儀館提起訴訟，指控對方嚴重失職、不當處理人類遺骸。

殯儀館到底發生什麼事？遺物為何出包

綜合外媒報導，事件發生在美國加州聖荷西（San Jose）。27歲男子亞歷山大・皮農（Alexander Pinon）於今年（2025）5月去世後，家屬委託當地殯儀館「利馬家族艾瑞克森紀念禮拜堂Lima Family Erickson Memorial Chapel 」承辦後事，並支付超過1萬美元（約31.5萬新台幣）的全套服務費用，內容包含防腐處理、遺體更衣、入棺、運送與葬禮安排。

家屬原希望能妥善完成最後送別，卻未料後續流程出現嚴重疏失。

父親領回「衣物」 為何會洗到大腦？

亞歷山大的父親於6月4日前往殯儀館，希望取回兒子生前穿著的衣物，另為葬禮準備更體面的服裝。殯儀館禮儀師安妮塔・辛格（Anita Singh）當時交付一只紅色袋子，袋外清楚標示「生物危害物質」，並告知裡面裝的是兒子衣物。

「不知道洗衣機裡的就是他們兒子的大腦...」父親返家後，未察覺異狀，便直接將袋中物品倒入洗衣機，卻驚覺裡頭完全沒有衣服，而是人腦組織。家屬律師指出，由於家屬事前並未被告知死者曾接受顱骨解剖，因此當下無法判斷洗衣機中的物品實際來源。

事後處理更離譜？遺體組織一度被放置庭院

在發現異狀後，父親將袋中內容物重新裝回紅色袋子，交還給禮儀師，但對方未說明發生原因，兒子的衣物也未歸還。

更令家屬震驚的是，亞歷山大於6月5日下葬後，其大腦組織竟被放置在盒內，並存放於殯儀館戶外庭院長達數週。

直到殯儀館內部有員工不滿處理方式，選擇向外界揭露，整起事件才曝光。

家屬提告殯儀館 指控精神創傷

家屬已正式對殯儀館提起法律訴訟，指控不當處理人類遺骸，並造成嚴重情感傷害。律師表示，相關行為已對家屬造成長期心理衝擊，包括震驚、焦慮、憂鬱與創傷反應，也干擾家屬正常的哀悼與復原歷程。

殯儀館與母公司如何回應此狀況？

據了解，涉事禮儀師安妮塔已離職，而殯儀館母公司Service Corporation International 截至目前未對外說明事件細節，亦未回應媒體詢問。

