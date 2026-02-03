領國旅補助1.6萬反而虧了？民團試算資深公務員薪資：加班費被強制打6.7折

2025年底攸關攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案三讀後，除年金改革議題引爆政治風波外，也讓公務人員的「公職」似乎不再那麼鐵飯碗的處境引發討論。台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（3）日在臉書表示，近來公務員權益在公共政策平台上的提案，如雨後春筍，呼籲外界共同支持「改進國旅卡休假補助」的提案。​

公革力指出，現行國旅補助16000元，若換算成強制休假的10天，平均時薪竟只有200元，低於許多人的實際加班費。貼文進一步指出，據司法院釋字第785號解釋，請領加班費與休假是法定權利，而不是國家的政策恩給，公務員也是勞動者，但現行的制度卻用低額補助取代「未休假加班費」，違反比例原則外，更是變相剝奪公務人員的勞動報酬。

​公革力表示，提案的核心訴求有三，一是國旅補助應依「個人實際加班時薪」換算，而非一刀切的16,000元；另強制休假應可保留2年，以利業務繁忙的公務人員更有彈性調整休息時間；三，若因公仍無法休畢，機關應依法折算「未休假加班費」，不得以預算不足或行政方便為由一筆勾銷。至於支持提案的理由，公革力表示，應鼓勵確實休假，不能休也該給予補償，拒絕過勞；公平性上，補償水準不應低於原有加班費標準；最後，合理的制度才能留住人才。

國旅補助是額外領錢？公革力：加班費被迫變「補助」

但對此，有網友在貼文下方質疑，10天是放假還額外領錢，怎麼會算1小時200元加班費？公革力回應，事實上國旅補助是「拿自己打折的加班費來休假」，若公務員因業務忙不能休假，政府應發給「未休假加班費」，但現行制度卻是強制10天不能領加班費，最高就是領1.6萬的「國旅補助」；以資深公務員日薪2400元試算， 10天沒休假原可以領約24,000元加班費，但現在被強迫只能領16,000元國旅補助，等同加班費被強制打67折，明顯有不合理之處。

