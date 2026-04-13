領地躺著賺？威廉王子收「致癌廢棄監獄」億級租金惹議 29億維修費由全民埋單

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威廉王子名下的「康瓦爾公國」被爆，從已關閉的監獄持續收取租金，引發爭議。（翻攝princeandprincessofwales IG）

英國威廉王子（Prince William）當上威爾斯親王後，從父親查爾斯三世（King Charles III）那裡接手「康瓦爾公爵領地」，財富一飛沖天。然而，近日英媒披露，康瓦爾公爵領地中涵蓋一所廢棄監獄，已無法使用，卻仍持續收取數百萬英鎊租金，全由納稅人埋單，引發爭議。

接手領地變身「收租大戶」？ 致癌監獄竟成威廉金雞母？

根據《泰晤士報》報導，位於英格蘭德文郡的達特穆爾監獄（HMP Dartmoor）由「康瓦爾公國」持有。從2023年12月起，英國司法部每年以150萬英鎊（約新台幣6,400萬元）向公國租用該地，20個月內已為威廉帶來至少250萬英鎊（約新台幣1億677萬元）的收入。

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然而，達特穆爾監獄在2024年7月，就因氡氣濃度過高全面關閉。氡氣是一種天然存在於土壤和岩石中的放射性氣體，長期暴露恐致肺癌，英國每年約有1,000人因此喪命。報導指出，該監獄部分區域的氡氣濃度曾高達法定上限的10倍，成為全英42個高風險監獄與觀護設施之一。

達特穆爾監獄因氡氣濃度過高，2024年已關閉、停止使用。（翻攝Wikipedia）

致癌凶宅租約死鎖到2033年？ 29億公帑真要打水漂？

儘管如此，租約仍持續執行，且根據「設備老化條款」，納稅人未來恐需投入高達6,800萬英鎊（約新台幣29億元）的整修和維護費用，每年還需額外支出約400萬英鎊（約新台幣1.7億元），用於私人保全、通風改善與商業稅。更關鍵的是，英國監獄與觀護服務最早要到2033年12月才能終止租約。

此外，達特穆爾監獄目前呈現荒廢狀態，根據監獄報告，為增加通風而長時間開窗，反而導致鼠類、鳥類、蝙蝠與昆蟲大量入侵，環境嚴重惡化。過去在此工作的員工和受刑人，也因長期暴露於氡氣環境，已有超過100人對司法部提起訴訟，指控健康受損、心裡焦慮。

在政治層面，英國國會公共帳目委員會今年1月痛批，政府在明知監獄存在氡氣問題的情況下，仍在2023年倉促續約，是在「恐慌中做出的決策」。委員會主席傑佛瑞克利夫頓布朗（Sir Geoffrey Clifton-Brown）更直言，此案「從頭到尾都是一場恥辱」。

威廉王子年收9.8億元，一家人的開支仰賴「康瓦爾公爵領地」的收入。（翻攝princeandprincessofwales IG）

王室透明度遭質疑？ 形象工程能否掩蓋租金爭議？

另一方面，康瓦爾公國強調，該租約屬於「長期的既有安排」，並依一般商業條件談判完成，雙方皆有獨立顧問參與。公國表示，已持續與司法部溝通，盼盡快找到公平且可持續的解決方案。然而，對於威廉王子實際繳納多少稅金？公國拒絕透露。雖然威廉屬於最高稅率納稅人，自願就公國盈餘繳納所得稅，但透明度問題仍遭批評，因為他的爸爸查爾斯在擔任威爾斯親王時，都有公開稅務資訊。

值得注意的是，《星期日泰晤士報》與節目《Dispatches》的聯合調查也揭露，王室透過出租土地、河流與海岸，向軍方、國民保健署（NHS）及學校等機構收費，每年獲利數百萬英鎊。2024至2025財政年度，威廉從康瓦爾公國就分得2,300萬英鎊（約新台幣9.82億元）的盈餘，相當可觀。

調查曝光後，威廉已停止向救生站、消防單位、村莊活動中心與學校操場收取租金，但對達特穆爾監獄的收益仍未中斷。

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