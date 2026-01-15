領士班校友協會捐贈毛毯 關懷南投榮民眷

記者黃清衛／南投報導

冷氣團接連來襲、氣溫驟降之際，陸軍第一士官學校領導士官班校友總會今（15）日由副理事長姚約翰及常務監事陳輝明前往南投縣榮民服務處，捐贈一批禦寒毛毯，關懷清寒榮民眷，為寒冬注入溫暖關懷；捐贈儀式由南投縣榮民服務處處長王怡文代表受贈，並致贈感謝狀，表達誠摯謝意。

陳輝明表示，近期冷氣團一波接一波來襲，低溫對年長、獨居及經濟弱勢榮民眷影響甚鉅，此次捐贈禦寒毛毯，希望能在嚴冬中提供實質的保暖協助，同時傳遞社會的關懷與支持，讓榮民眷感受到溫情與陪伴；校友總會成員亦表示，能在寒冬之際盡一份心力，是責任，更是榮幸。

廣告 廣告

王怡文對校友總會不辭辛勞、跨區送暖表達高度肯定，並感謝其長期關懷榮民眷的善行義舉。她表示，南投縣榮民服務處未來將在輔導會政策指導下，持續整合社會各界資源，深化與地方團體及慈善組織的合作，精準關懷需要協助的榮民眷，讓愛與溫暖在社會中持續擴散，成為支持榮民眷的堅實力量。

陸軍第一士校領士班校友總會捐贈禦寒毛毯關懷南投榮民眷，在寒冬中傳遞溫暖與祝福。（南投榮服處提供）

南投縣榮服處處長王怡文致贈感謝狀，感謝陸軍第一士校校友總會的善行義舉。（南投榮服處提供）