領威京薪水卻「用議員名義」開會催公務員？吳順民罵「她」：沒參加還亂講

台北市議員應曉薇的「無給職顧問」吳順民。資料照。侯柏青攝



台北地院審理京華城案，應曉薇「顧問」吳順民今（10/30）日以證人身分出庭，他表示，不會特別向公務員自我介紹身分，也不會特別說自己是威京集團顧問。檢察官出示筆錄，前都發局總工程司邵琇珮得知，吳順民是以「議員顧問」身分召開協調會，並以「威京顧問」出席會議，要大家幫忙配合時，不滿直言「該送政風」。但吳順民表示，邵琇珮根本沒有參加那場會議，「為什麼亂講。」

檢方指控，柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，指示北市府官員放水京華城案，使京華城公司違法取得容積獎勵；沈慶京也涉嫌另外收買台北市議員應曉薇，讓她和助理吳順民施壓北市府官員。不過，應曉薇始終否認收賄，強調沈慶京捐給協會的是正當捐款，她也未曾施壓公務員；吳順民則自稱應的「無給職顧問」，表示他在威京擔任「有給職顧問」，收的是正當薪資，不是賄賂。

前台北市長柯文哲出庭京華城案。白廷奕攝

威京集團主席沈慶京涉及京華城案，過去都乘坐輪椅出庭，今天難得拄著拐杖自己走進法院。白廷奕攝

吳順民今（10/30）日由被告身分轉為證人出庭作證。他表示，他是經天強建設董事長馮振義介紹，基於都市開發和建管專業，才到應曉薇辦公室服務。此前，他也擔任過領華建設、松陽建設的「無給職顧問」，同時，他在天強建設和威京集團擔任「有給職顧問」。

吳順民說，他參與過不知幾百場威京的會議，處理過數百件開發案，也協助應曉薇辦公室處理過許多公共建設協調會或會勘，不限於京華城案。吳順民也強調，他不是負責這些案件的人，只是如果有相關會議，應曉薇會邀請他出席，應曉薇也從未指揮他，要他聯繫特定公務員，或授權他以議員名義做事情。針對應曉薇是否會指揮他，對公務員下達指令，他直言「不可能」。

台北市議員應曉薇（左）涉及京華城案，今天和女兒應佳妤（右）一起走進法院。白廷奕攝

吳順民還證稱，協助鼎越開發處理京華城案時，他接觸過2、3個公務員，但不會特別介紹自己是什麼身分，因為他過去在北市府服務，公務員大概都認識他，他也不會到處說自己是威京集團顧問。不過，檢察官廖彥鈞指出，吳順民曾在偵查期間表示，他當時是以「應曉薇顧問」的身分接觸公務員。吳順民喊冤，他當下沒有想太多，不認為自己的身分會有什麼問題。

針對京華城以「綠建築」、「智慧建築」等細項申請容積獎勵，吳順民解釋，是前都發局總工程司邵琇珮的想法，後來京華城公司委託長豐公司擬定方案。然而，廖彥鈞指出，長豐公司承辦人員張家維接受偵訊時，表示長豐只是「執行方」，是鼎越開發執行副總張嘉文針對基地建造規劃提意見後，吳順民再根據他的規劃，擬定容積獎勵細項。

對此，吳順民回應是張家維「認知有問題」，因為是邵琇珮行政指導時間點在前。他還說，當時長豐提出「智慧城市」等名詞，他還覺得很厲害、夠專業，不解為何張家維反而推給他。

鼎越開發執行副總張嘉文。鼎越開發提供

廖彥鈞也提示筆錄，表示有公務員說只要收到會辦的簽，吳順民就會打電話關心進度，「他會說簽已經到你們那，能不能趕快蓋章送出去」。吳順民否認，強調他不會要求別人趕快蓋章，一定是好聲好氣拜託公務員。不過，對於有公務員說他會議前會詢問何時排會，還會索取議程、會議資料和會議記錄，吳順民點頭表示確實如此。

廖彥鈞指出，2021年9月6日應曉薇召開協調會，吳順民也有參與，問他是否曾對在場公務員表示，都委會已通過細部計畫，希望大家配合辦理？見吳順民不記得，廖彥鈞拿出前都發局總工程司邵琇珮的偵訊筆錄，邵曾表示，她不知道吳順民當時是以威京身分出席，還說如果是的話，「他憑什麼9/6以議員名義開協調會，說案子過了要大家配合」，彷彿是雙重身分，直言該送「政風」。

但吳順民看得是一頭霧水，不解地說「邵琇珮根本沒參加過這場會議啊！我不知道她為什麼這樣亂講。」

前台北市政府都發局總工程司邵琇珮。資料照。呂志明攝

檢辯詰問完畢，主任檢察官林俊廷指出，吳順民以「應曉薇顧問或助理」的名義，穿梭在北市府內，卻「從未」告知公務員，他同時在威京集團領有薪資，是與應曉薇共同欺騙公務員。林俊廷表示，公務員因為吳順民身分，必須謹慎考慮他的要求，即使不合理也不能直接拒絕，否則會被叫去議員辦公室，如果公務員知道他有拿威京的錢，意見就是京華城的意見，就必須有所提防，更不可能去幫京華城設想獎勵項目。

