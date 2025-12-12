領完年終再跳槽？ 專家1理由搖頭：恐提前引爆
主計總處發布最新統計，今年前10月全體受僱員工的 「經常性薪資中位數」為新台幣3萬，然而，未滿30歲族群的中位數僅略高於3萬元，需要到40至49歲的階段，薪資中位數才能突破4萬元。
面對薪水上不去，有不少人開始盤算是否要在農曆年前跳槽，幫自己加薪。最近網路就有網友發問：「看到夢幻工作開缺，好想提前卡位，但又怕拿不到年終，該怎麼選？」貼文一出，立刻釣出職場前輩們熱心分享。有人建議先把新工作的薪水換算一下，「早去搞不好能打平年終」；也有人直言「都叫夢幻工作了，建議不要想太多」；也有人提醒應該把新公司的福利、工作環境一起納入評估。
對此，1111人力銀行發言人莊雨潔分析，根據調查，有67.5%上班族，靠跳槽實現加薪，而農曆年前確實是相對有利的轉職時間點。首先，市場競爭者較少，再加上企業為了盡早填補人力缺口，薪資談判空間大。如果仍想保有現職的年終，她建議可以提前面試、先談條件，並主動詢問「是否可以年後到職」。
此外，大多數企業會在農曆年前發放年終獎金，求職者也可精算最有利的轉職時間點。莊雨潔建議，求職者不妨調整心態，即使短期並沒有離職打算，也能藉由「參與面試」檢視自己的市場行情，這也是一種職涯管理。至於挑選工作，除了比較薪水與考慮是否符合興趣，更不能忽略福利制度和公司文化，因為這些往往才是決定「能不能長久做下去」的關鍵因素。
已連續獲得1111人力銀行幸福企業金獎的「台灣大哥大」為例，公司積極推動友善職場，提供10週全薪產假、8天產檢與陪產假，每胎公司補助6萬元、6歲以下子女還能享有每年1萬元照顧金，加上每個月10天居家上班，吸引不少人才；金融業「台新銀行」也不遑多讓，提供64小時帶薪產檢、60天產假，並給予未滿3歲子女的家長，每日可減少一小時工時，但薪水不打折。
1111人力銀行總經理張篆楷指出，在缺工已成常態的環境下，愈來愈多企業願意提高福利留住人才。這些友善措施不只提升員工幸福感，也能推動產業向上。1111人力銀行已連續七年舉辦「幸福企業票選」，目的就是幫勞工找出值得久任的職場。接下來，1111人力銀行將於2026年1月9日在台北寒舍艾美酒店舉行《幸福企業頒獎典禮》，希望持續推動企業打造出「敢婚、敢生、敢請假」的友善工作環境，也期待更多企業加入幸福職場的行列。
（封面示意圖／翻攝Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
公務員缺人危機！15萬考生剩6萬 國營單位也搶人
公務員招考面臨嚴峻挑戰！報考人數從12年前的15萬人銳減至今年僅6萬人，年輕世代對公職興趣大幅下降。為解決人力缺口，政府已提高錄取率至21.14%創新高，然而，考取後放棄報到或轉單位的情況頻傳，國營事業的優渥福利也成為搶奪人才的競爭者。專家建議迎合新世代需求，提供彈性工時、改善福利，並簡化文書、表格和會議，讓公務員專注於服務民眾，化解招募危機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
職場壓力大？10個方法幫你遠離憂鬱、照顧心理健康
現代上班族在職場上承受龐大的壓力：業績、KPI、升遷、人際互動、家庭照顧……都可能成為壓力來源。長期累積，容易引發焦慮與憂鬱問題，嚴重時甚至影響工作與生活品質。 憂鬱症不是脆弱，而是疾病，需要被正視。其實，有些事情我們在日常生活中就能做；有些則需要企業和政府共同支持，打造友善職場。以下10招，有助守住心理健康。 第❶招 已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。 第❷招 職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。 第❸招 工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。 第❹招 可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？ 第❺招 在工作和休閒之間，找出平衡的方式，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不等員工出事才輔導！奕力科技提前導入照顧管家，實踐「照顧不離職」
員工平均年紀40歲，奕力科技預見超高齡社會的需求，超前布署，導入照顧管家，營造「照顧不離職」友善職場，是員工最堅實後盾。 奕力科技員工年紀多介於35～40歲，不算太「資深」的公司，但2023年成立ESG永續發展委員會時，就與民間長照平台「愛長照」合作，提供員工家庭照顧諮詢與資源串聯。方案推出第1年，永續長陳瑞文就受惠。企業對員工高齡眷屬的照顧與協助，陳瑞文感觸很深。 陳瑞文的岳母患有輕微失智及糖尿病，平時與其他家人同住，但年輕人白天上班，多數時間仍是老老照顧。某天早晨，岳母忘記吃早餐，血糖過低昏迷，岳父以為老伴還在睡夢中，過了好一段時間才兵荒馬亂送醫。 雖然岳母的身體穩定了，但出院後的居家照顧才是考驗。這次事件，讓家人意識到，長輩已進入需要他人協助日常打理的階段，但第一次遭遇長輩有照顧需求，讓他不知該從何下手。陳瑞文啟動公司與愛長照合作的家庭照顧管理服務，在愛長照的照顧管家協助下，擬定長輩照顧計劃、取得資訊與資源。 照顧管家先幫陳瑞文盤點自身狀況，規劃照顧重點，檢視社會和政府有哪些資源，接著啟動長照2.0居家照護，引入政府的長照個管師，由居服員提供居家照護服務，接著安排岳母到日間照護中康健雜誌 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
福麥公司拿5.9億國防標案 登記地址竟是旅店｜#鏡新聞
到底這家「福麥裝修公司」，為何能從裝潢業跨足國防產業?我們實際前往，這間公司登記在台南中西區的地址，卻發現竟然是一家旅店，旅館員工表示，老闆和裝修公司是同一人，裝修公司的辦公室也在樓上。街坊鄰居更透露，老闆李姓男子夫妻倆，業務範圍很廣，但對於他們為何能標下國防炸藥標案，也十分疑惑！鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 155
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 26
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 14
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 116
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 71
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 7
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 2
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
獨／送車保養「莫名消失」！業務私賣愛車 驚：定位在淡水地下室
離奇的汽車轉賣事件引發關注，車主將愛車送往保養廠後，竟發現座車被業務員私自賣給二手車行。車主透過定位系統追蹤，發現愛車停放在新北市淡水某大樓地下停車場。購買該車的二手車行聲稱已完成合法交易程序，並表示對業務員的不當行為毫不知情。目前涉案業務員已失聯，電話無法接通，而相關單位正在調查此事，疑似還有4至5輛車遭遇類似情況。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8