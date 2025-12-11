領完年終就想閃！過來人揭「提離職」最佳時間點：還爽賺年假

記者蔣季容／台北報導

不少上班族都會選擇在領到年終後離職。（示意圖／資料照）

不少上班族都會選擇在領到年終後離職，一名女網友PO文表示，若是在領完年終當天離職，隔天剛好就是年假，不過卻會卡到交接期，詢問網友們提離職及離職日的最佳時機點是何時呢？貼文一出立刻引發熱烈迴響。

女網友在Dcard指出，公司是在農曆年前一天2月13日發年終，若是她領完年終後立刻離職，隔天2月14日開始放年假，這樣就沒有交接期；但若早點提離職，又擔心年終獎金會打折，詢問網友們「一般人大家會在幾號提出離職？離職日押幾號？」她也補充，公司離職預告期是10天、自己還有特休沒請完、新offer希望她農曆年後入職。

貼文一出引發熱議，網友紛紛回應「確保年終入袋，請選2/23提離職。 既賺了年假，又能落實交接。 新公司那邊可以好好商量報到日期， 通常是有機會溝通的」、「當然是確定領到年終的當天才能提離職，早點提保證你一毛都拿不到」、「建議2月底」、「如果是我我會2月底，因為如果他晚發你太早走剛好錯過會很嘔」、「我也是離職預告期10天，本來就決定好放完年假2/23提離職，再把特休休一休就可以拍拍屁股走人啦」。

不過也有網友建議，「13號提離職，根本是專業且運氣極佳。佔盡天時地利人和。 首先預告期包含國定假日，其次、妳13提離職後連9天假日，第10天也就是23號星期一開工日，這天出勤極爲重要，勞動契約終止前有這一天的出勤紀錄，9天的假期是需要給薪的。 白紙黑字到勞基法，妳知我知、大家知，企業雇主也知會。妳不尷尬、尷尬的自然是別人。資方臉應該不太好看」。

