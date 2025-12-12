領完年終想立刻走人！她卡交接期求解 網曝提離職最佳時機

一位網友已經找好新工作，正在考慮該何時提離職才能領到年終。（示意圖／photoAC）

年終將近，不少上班族已經開始計算離職時機。就一名網友透露，公司固定在農曆年前一天發放年終，但她已拿到新工作，希望年後立即入職，卻因離職預告期與未休特休產生糾結，不知該在何時提出離職才是最好的。文章一出，引起網民熱烈討論。

這名網友在Dcard以「領完年終後離職」為題發文表示，公司以往都是在農曆年前一天發放年終獎金，目前自己已找到新工作，新公司希望她農曆年後馬上到職，但因離職預告期為10天、仍有特休未休，讓她十分苦惱該何時提出離職。

原PO提到，若是在2月13日領完年終提離職，隔天便開始放年假，等同沒有留下交接期，「如果早點提離職，又擔心年終公司不會給or打折」、「一般大家會在幾號提出離職？離職日壓幾號？」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「確保年終入袋，請選2月23日提離職，既賺了年假，又能落實交接。新公司那邊可以好好商量報到日期，通常是有機會溝通的」、「放完假再提，當天就走」、「我是直接提做到2月底離職」、「我也是離職預告期10天，本來就決定好放完年假2月23日提離職，再把特休休一休就可以拍拍屁股走人啦」、「如果是我，我會二月底，因為如果他晚發、你太早走剛好錯過會很嘔」。

也有人指出，「入帳當天下午直接提離職，過完年剛好回去收東西」、「當然是確定領到年終的當天才能提離職，早點提保證你一毛都拿不到」、「13號提離職，根本是專業且運氣極佳。佔盡天時地利人和。首先預告期包含國定假日，其次妳13日提離職後連9天假日，第10天也就是23號星期一開工日，這天出勤極為重要，勞動契約終止前有這一天的出勤紀錄，9天的假期是需要給薪的」。

