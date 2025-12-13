領完年終想走人該怎麼做？過來人曝「提離職最佳時機」：確保獎金入袋

不少民眾都想領完年終獎金後再提離職。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著農曆新年即將到來，不少上班族都在期待年終獎金的發放，也有員工打算領完獎金後再跳槽至其他職場。就有一名網友苦惱表示，由於目前所在公司會在除夕前才發放年終獎金，而且她仍有特休未休，為此也發文詢問「領完年終再離職」的最佳時機，意外引起網友兩極熱議。

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「領完年終後離職」的文章表示，他所任職的公司是在農曆新年前一天發放年終獎金，而他則打算領完年終後才離職。由於公司規定的離職預告期是10天前，而原PO還有特休尚未請完，再加上下一份工作希望她在農曆過年後就能入職，因此好奇詢問：「一般大家會在幾號提出離職？離職日壓幾號？」

原PO表示，她原本打算在2月13日領完年終當天就提出離職，但又考慮到2月14日就是農曆長假的第1天，為此苦惱直呼：「這樣合適嗎？好像沒有留交接期，但如果早點提離職，又擔心年終公司不會給或打折！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友提出解方：「確保年終入袋，請選2/23提離職，既賺了年假，又能落實交接，新公司那邊可以好好商量報到日期，通常是有機會溝通的」、「當然是確定領到年終的當天才能提離職，早點提保證你一毛都拿不到」、「我也是離職預告期10天，本來就決定好放完年假2/23提離職，再把特休休一休就可以拍拍屁股走人啦」、「覺得年後再提比較好，新公司到職日可往後談看看，不用抓得太緊湊！」

也有內行人認為，若是決定在年終發放當天就提出離職，恐交接事務會比較麻煩：「分享一下我的經驗，我之前預告期是20天 ，我只給了10天預告期，和公司協商後公司允許我10天走，不走勞基法扣薪，前提條件是我不能請假，特休換錢給我」、「13號提離職，根本是專業且運氣極佳，佔盡天時地利人和。首先預告期包含國定假日，其次妳13提離職後連9天假日，第10天也就是23號星期一開工日，這天出勤極爲重要，勞動契約終止前有這一天的出勤紀錄，9天的假期是需要給薪的。白紙黑字到勞基法，妳知我知、大家知，企業雇主也知會。妳不尷尬、尷尬的自然是別人。資方臉應該不太好看。」



